Италия по буллитам одолела Австрию и осталась в элите ЧМ

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Энтони Бордаро, Симон Костнер и Марко Роса. Победный буллит на счету Шона Макмонагла.
За Австрийцев шайбы забросили Манэуль Ганаль и Михаэль Раффль, оформивший дубль.
Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45.
Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40 и покинула элитный дивизион. Ранее в группе A из элиты вылетела сборная Франции.
Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия.
Чемпионат мира. Группа B
Австрия — Италия — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бардаро — 1 (Тривеллато), 9:59 — 0:1. Ганаль — 1 (Унтервегер), 11:25 — 1:1. М. Раффль — 3 (Хофер, Унтервегер), 16:08 — 2:1. С. Костнер — 1 (Мичели), 34:35 — 2:2. Роса — 1, 38:57 — 2:3. М. Раффль — 4 (Хофер), 41:45 — 3:3Победный буллит: МакМонаглВратари: Киккерт — БернардБроски: 41 (12+10+13+6) — 22 (9+5+6+2)Штраф: 4 — 6