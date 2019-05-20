Италия по буллитам одолела Австрию и осталась в элите ЧМ

Сборнаяодержала победу по буллитам над командой(4:3 ПБ) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019.

В составе победителей отличились Энтони Бордаро, Симон Костнер и Марко Роса. Победный буллит на счету Шона Макмонагла.

За Австрийцев шайбы забросили Манэуль Ганаль и Михаэль Раффль, оформивший дубль.

Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45.

Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40 и покинула элитный дивизион. Ранее в группе A из элиты вылетела сборная Франции.

Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия.