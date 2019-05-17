Франция — Словакия: счет матча 3:6, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы А, которая прошла в Кошице, завершилась со счетом 3:6 (0:2, 2:1, 1:3).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь.

У проигравших результативные броски на свой счет записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Франция — Словакия — 3:6 (0:2, 2:1, 1:3) Голы: Паник — 1 (бол., Лантоши, Секера), 13:25 — 0:1. Сукель — 4 (Фехервари, Татар), 19:10 — 0:2. Гудачек — 2 (бол., Паник, Чернак), 25:31 — 0:3. Манавиан — 1 (Эккефей, Бертран), 32:16 — 1:3. Тексье — 1 (бол., Шакиашвили, Флери), 35:09 — 2:3. Чернак — 3 (Паник, Татар), 40:16 — 2:4. Чайковски — 1 (мен., Буц), 42:41 — 2:5. Надь — 2 (бол., Дане, Маринчин), 45:41 — 2:6. Реш — 3 (Тексье, Дам-Малька), 57:50 — 3:6Вратари: Арди (Бюйссе, 45:41) — РибарШтраф: 12 — 4Броски: 20 (7+6+7) — 27 (9+9+9)

В турнирной таблице сборная Словакии занимает пятое место (6 очков), а сборная Франции — седьмое (1 очко). 0