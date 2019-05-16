Мактавиш возглавил «Локомотив»

Крэйг Мактавиш
nhl.com
Контракт рассчитан на два года.
«Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК "Локомотив" и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным», — заявил Мактавиш.
Специалист возглавлял «Эдмонтон» с 2000 по 2009 год. В 2006-м под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли. Занимал пост ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира. 0