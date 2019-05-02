«Авангард» пополнил состав экс-игроками «Ак Барса» и «Автомобилиста»

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим

Соглашение омского клуба с бронзовым призером молодежного ЧМ-2009 рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Потапов сыграл 53 матча за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+21».

В общей сложности в КХЛ сыграл 399 матчей, забросил 38 шайб, сделал 43 передачи, набрал 187 минут штрафа и заработал показатель полезности «+25».

Также «Авангард» заключил контракт сроком на два сезона с нападающим Евгением Грачевым.

В минувшем сезоне 29-летний Грачев сыграл 48 матчей за «Автомобилист» и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «+9».

На драфте НХЛ был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером. 0