ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Елизавета Туктамышева и Евгения МедведеваФедерация испугалась выбора между Медведевой и Туктамышевой
  • 23:24
    • Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ»
  • 22:40
    • «Лестер» объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера
  • 22:10
    • СКА стартовал в плей-офф с поражения от «Спартака»
  • 21:50
    • ЦСКА начал серию плей-офф с «Витязем» с «сухой» победы
  • 21:48
    • Гвардиола: Когда «Ливерпуль» не выигрывает, мы счастливы
    Все новости спорта

    Никитин: ЦСКА иллюзий не испытывает и готовится к следующей игре

    КХЛ ЦСКА Витязь
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем» (4:0).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Начали тяжело, но это предсказуемо, определённое давление было. Потом уже ребята вошли в игру, начали делать то, что могут.

    Контролировали шайбу и заставляли соперника ошибаться. Иллюзий не испытываем и готовимся к следующей игре.

    Игровое время Романова? Честно говоря, нас интересует результат команды, а не личное игровое время, тем более Романова. У него первый сезон в КХЛ, первая игра в плей-офф. Всё должно быть планомерно.

    Непростой вопрос по использованию вратарей. Сейчас будем готовиться к следующей игре. Понятно, что где-то Ларс Юханссон будет играть», — передаёт слова Никитина «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?
  • 24/02/2019 в 17:00
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Салават Юлаев»
  • 1.93
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Питтсбург» Малкина выбить из зоны плей-офф «Коламбус» Панарина?
  • «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каролина» Свечникова и «Лос-Анджелес» Ковальчука сыграют от обороны
  • «Каролина» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Вашингтон» Овечкина обязан без проблем побеждать «Оттаву»
  • «Вашингтон» — «Оттава». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля Вчера в 09:000
  • 20:05
    • «Барыс» с победы начал серию с «Торпедо»
  • 18:55
    • Президент Ла Лиги может возглавить АПЛ
  • 17:02
    • СМИ: Три игрока «Челси» встали на сторону Кепы в конфликте с Сарри
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан» Футбол Кшиштоф Пентек: польская сенсация в «Милане»Левандовски и Милик уже в его тени Вчера в 06:150
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «Эвертон» и «Лестер» серии поражений?
  • 2.38
    •
  • 00:25
    • Ляпорт выбыл до середины марта
  • 00:10
    • Никитин: ЦСКА иллюзий не испытывает и готовится к следующей игре
  • 23:53
    • Уланов: Радоваться рано, все понимают, какое нападение у СКА
    Хавьер Пасторе Футбол Трансферный дайджест. 19-25 февраляСколько может зарабатывать Ракитич в Италии, кто интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги, куда уйдут ветераны «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:170
  • 15:59
    • Фалькао может перейти в один из клубов Серии А
  • 14:55
    • Серия А отстранила арбитра на три тура
  • 14:46
    • Роджерс в ближайшие сутки возглавит «Лестер»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие