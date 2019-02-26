Никитин: ЦСКА иллюзий не испытывает и готовится к следующей игре

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ с(4:0).

«Начали тяжело, но это предсказуемо, определённое давление было. Потом уже ребята вошли в игру, начали делать то, что могут.

Контролировали шайбу и заставляли соперника ошибаться. Иллюзий не испытываем и готовимся к следующей игре.

Игровое время Романова? Честно говоря, нас интересует результат команды, а не личное игровое время, тем более Романова. У него первый сезон в КХЛ, первая игра в плей-офф. Всё должно быть планомерно.

Непростой вопрос по использованию вратарей. Сейчас будем готовиться к следующей игре. Понятно, что где-то Ларс Юханссон будет играть», — передаёт слова Никитина «Чемпионат». 0