Без лишних проблем. Россия разгромила Словакию на МЧМ-2019

Сборная России обыграла команду Словакии со счетом 8:3 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина уже к середине первого периода забросили четыре безответные шайбы, после чего спокойно контролировали ход игры. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Без вопросов и без нервов

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Сомов подчеркнул, что сборная России одержала уверенную победу, избежав ненужной нервотрепки.

«Очень хотелось, чтобы матч не просто был выигран, а прошел без нервотрепки, геройских камбэков и прочих радостей, присущих молодежному хоккею. И сборная России это в полной мере обеспечила уже к 12-й минуте матча. После неприятного момента на пятачке наших ворот, россияне забросили четыре шайбы. Отличились Денисенко, защитник Алексеев, Шашков и наконец-то забил Степан Старков.

Примечательно, что преимущество, быстро добытое нашей командой, не отразилось на дисциплине. В концовке первого периода Словаки попробовали забрать инициативу и отчасти им это удалось: моменты у наших ворот все-таки возникли. Интересно было взглянуть, как поведут себя лидеры: Костин, Денисенко и Кравцов. Последний получил повреждение во втором периоде и отправился в раздевалку.

Его партнеры по первому звену по-прежнему действовали по заданию, не начали заигрываться с шайбой и пижонить, но при этом были нацелены на ворота так, словно счет был по прежнему равный или скользкий. Костин доработал момент на пятачке, созданный после прохода Денисенко, но шайбу не засчитали. Клюшка Денисенко застряла в коньке словацкого вратаря, и это зачлось за игру в площади ворот.

Валерий Брагин Главный тренер молодежной сборной России Очень много эмоций и физических сил было затрачено в матче с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идёшь дальше, либо едешь домой. Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты и груз ответственности спал. Мы ожидали, что будет непросто. Но если в общем брать, они вошли неплохо. Кравцов? Нормально всё с ним. Почему ушёл? Счёт позволял. Надеемся, он будет играть.

Это, плюс потеря Кравцова, ничуть не смутили капитана и его партнера, и спустя несколько минут они организовали еще один гол», — отметил Сомов.

Матч для улучшения статистики

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев заявил об убедительной победе россиян, но акцентировал внимание на некоторых тревожных моментах.

«Это был матч для улучшения личной статистики. С чем подопечные Брагина справились на "отлично". Правда, радость от голевого пиршества сменилась тревогой, после того как в начале второго периода Кравцов ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся. Третий период помощник капитана смотрел с трибуны.

После перерыва словаки размочили счет, наказав Денисенко за самоуверенность и поймав Кочеткова на позиционной помарке. А потом пробили и вышедшего на замену Тарасова.

Как показалось, голу предшествовал офсайд при входе в нашу зону. Третья пропущенная шайба оказалась совсем лишней. Третий период наши проиграли 1:3.

Василий Подколзин Нападающий молодежной сборной России Соперник позволил забить всем четырём звеньям. Хорошо, что так получилось. Нам дали почувствовать сочетания, хорошо, что эти голы пришли. В этом тренерская установка выполнена. Три пропущенных гола в концовке? Ну, когда счёт такой, то немного подуспокаиваешься, начинаешь придумывать что-то новое. Всё-таки ситуация позволяет. Начали играть по-другому, мудрить, пошли голы от наших ошибок, мы всё сами себе привезли. Это был матч, в котором можно было так делать, но и пацаны, и тренеры недовольны, что так получилось, — будем исправляться.

К тому времени интерес к игре потеряли даже на сайте IIHF.com. И как можно было проворонить замену Кочеткова?! Сапожники из ведомства Фазеля…», — пишет Домрачев.

Кочетков крут

Журналист «Спорта День за Днем» Антон Кудинов выделил игру российского вратаря Петра Кочеткова.

«После группового этапа многие решили пошутить. Олег Знарок впервые на крупном турнире обыграл Канаду. Консультант сборных России, в данный момент сосредоточивший внимание на "молодежке", довольно потирал усы на трибунах. Тем же самым он занимался и в игре со Словаками. Валерий Брагин разгромом поздравил коллегу с днем рождения — Знарку в день игры исполнилось 56.

Российские хоккеисты же кутили на все свои 19 лет. Наконец-то назабрасывали каноничных голов с пятачка, дали набрать очки тем, кто до этого стеснительно работал на команду и не потратили много лишних сил перед матчем с США.

В продолжении позитива — Петр Кочетков крут и на холодную. Словаки иногда давали российскому вратарю по несколько минут абсолютного спокойствия, но Кочетков не спешил расставлять шезлонг. Оба российских голкипера внушают спокойствие.

Смотрел третий период с трибун Валерий Кравцов. Виной тому травма центра ведущего звена и одной из главных медийных персон этого МЧМ (Во многом благодаря восторженным возгласам североамериканских болельщиков и прессы). Нападающий "Трактора" по ходу второго периода ушел в раздевалку, переоделся и пошел смотреть хоккей.

Дмитрий Саморуков Защитник молодежной сборной России Шведы и канадцы вылетели? Это плей-офф, тут одна ошибка может привеcти к поражению, поэтому ничего нового. Мечта дойти до финала и выиграть его, а не встретиться там с Канадой. Мы не смотрим на других соперников. С США будет интересная игра, обе команды знают, как играть, думаю, микромоменты решат исход. С ребятами поговорим, проведём собрание с тренерским штабом и начнём полуфинал так же уверенно, как сегодня. С кем сложнее России играть: с США или Канадой? Сказал бы, с Казахстаном. Думаю, мы правильно всё сделали, что не сбавили темп по ходу игры со словаками, хорошо провели два периода, в третьем уже начались ошибки, расслабились. Главное, чтобы никто не травмировался. Очень счастлив за всех ребят, у нас был отличный настрой, старт матча. Понимаем, что с каждой игрой становимся увереннее. Нет волнения, что Россия теперь фаворит, мы об этом не думаем.

Главное, чтобы в полуфинале Кравцов следил за игрой со льда. У Брагина есть действительно реальный шанс на золотые медали», — считает Кудинов.

Набираем обороты

Никита Петухов в своем блоге для sports.ru заметил, что сборная России от матча к матчу только прибавляет.

«Стойкое ощущение, что мы накатываем к финишу — похожие эмоции на турнире вызывает только сборная Швейцарии. Все командные механизмы работают лучше с каждой игрой, и, кажется, дело не только в том, что прокачивается сыгранность.

Хоккеисты прибавляют физически и словаков мы уничтожили не на одной лишь разнице в классе — но и на разнице в энергии. Если б они смогли завязать звено Кравцова в узел и напрячь наших защитников не в одном эпизоде, а хотя б минут на десять, у них появились бы шансы.

Но мы были быстрее и мощнее — это фаталити. Подколзин летает из своей зоны в чужую, Алексеев включил обыгрыш в атаке, Костин и Денисенко феерят даже без Кравцова (ему подозрительно попало и тренеры быстро убрали Виталия на трибуны) — у Клима пошли первые голы. Коваленко, Шэн и Старков качественно прорабатывают обе половины.

Клим Костин Капитан сборной России Немного давило до этого матча, что на мне капитанская повязка, а я не забиваю. В глубине души где-то это сидело. У нас на словаков не было недонастроя. В первом периоде были минуты, когда немного расслабились, но потом взяли себя в руки.

И чтобы вы понимали — игра сборной по-прежнему не выглядит воздушной феерией, как у Русской Пятерки в исторических сюжетах. Это серьезная, временами хмурая, работящая команда. Режим волшебников мы включили только со Швейцарией и пока больше не планируем», — подчеркивает Петухов.

Далее — досрочный финал

Журналист «Чемпионата» Лев Лукин допустил, что следующий матч против США может стать досрочным финалом турнира.

«Россияне показали цельный, красивый и командный хоккей, в очередной раз под руководством Брагина наша 'молодёжка' прошла в полуфинал чемпионата мира, где теперь встретится с США.

Американцы на этом турнире выглядят довольно мощно. На групповом этапе подопечные Майка Хастингса обыграли Словакию, Казахстан и Финляндию, а в матче за первое место в группе со шведами хоть и проиграли, но устроили невероятный камбэк, отыгравшись с 0:4 за 10 последних минут основного времени. В четвертьфинале США уверенно обыграли чешскую сборную, которую почти до финального свистка в игре держал лишь голкипер Лукаш Достал, отразивший 39 бросков.

Сборная России поборется с США за выход в финал МЧМ, и в этом матче не будет фаворита. Обе команды здорово выглядят на турнире, имеют в составе немало ярких хоккеистов, это будет красивый и равный поединок. Россия и США встречались на стадии полуфиналов на МЧМ-2016 и МЧМ-2017, три года назад победу одержала наша команда, спустя год американцы взяли реванш. Сейчас — очередная встреча, кто же выйдет в финал из российско-американского противостояния в этот раз?», — задается вопросом Лукин. 0