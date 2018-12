Российская молодежь начала ЧМ с победы

В дебютном для себя матче чемпионата мира-2019 молодежная сборная России обыграла датскую команду со счетом 4:0.

Россия пока не Канада

«Поехали! Сборная России стартовала на молодёжном чемпионате мира. В соперниках была Дания, которая накануне была разгромлена Канадой со счётом 14:0. В победе России тоже никто не сомневался, но на авоську шайб можно было рассчитывать только в самых смелых фантазиях. Так и получилось — без происшествий, но тяжело.

Было ясно, что разгрома в духе канадцев не будет. Россия, как это часто у нас бывает на молодёжных чемпионатах мира, раскачивается не сразу. С другой стороны, лучше столкнуться с трудностями вначале, чем под конец турнира. Брагин начинал и хуже.

Vitali Kravtsov scores on the power play off the feed from Klim Kostin, and Russia has a 1-0 lead early! #WorldJuniors #RUSvsDEN pic.twitter.com/m9dF1EyT3S — TSN (@TSN_Sports) 27 декабря 2018 г.

Главное, чтобы после быстро поехали, а уж в этом можно не сомневаться. С Данией Россия и на половину не продемонстрировала свой потенциал. Он гораздо выше, чем могло показаться по этой игре», — резюмирует исход поединка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Брагин начал в Ванкувере со скромной победы

«Любая из контрольных игр перед турниром имела большее значение, чем стартовый матч нашей команды с Данией. Этот логичный вывод родился после того, как накануне хозяева чемпионата мира вдоволь поиздевались над северянами, отгрузив им 14 шайб.

Валерий Брагин в плане состава на игру ничем не удивил. Разве что в день игры был дозаявлен седьмым защитником Ольшанский. Еще в протоколе первым значилась тройка Галимова, больше заточенная на разрушение. На это обращать внимание не имело смело смысла. Понятно, что основная надежда в атаке связана с ударным звено, где Кравцов ожидаемо вышел на позиции центрального нападающего.

Победу, несмотря на итоговые 4:0, можно назвать скромной. Делать скидку на первый матч — слабое оправдание. Менее, чем через 26 часов по его окончании нашу команду ждут опасные чехи. Им год назад сборная России в группе проиграла. В игре с ними любая ошибка может привести к необратимым последствиям», — написал о прошедшем поединке автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами

«Несмотря на то, что в первом периоде у датчан было на два броска в створ больше, чем в соперника (9-7), россияне выглядели лучше. Шикарный шанс был у Морозова и Подколзина в концовке. Правда, сразу после этого 17-летний форвард сборной России получил удаление. Причем не очень понятно за что — силовой был чистым, но судьи выписали штраф за неправильную атаку (тоже не очевидно). Вообще многие удаления в матче были довольно спорными и по-хорошему можно было обходиться без них. Ближе к концу игры они уже начали откровенно бесить — любое столкновение и сразу две минуты.

Все это из-за новых трактовок ИИХФ по поздним силовым приемам, которые были приняты летом и впервые на большом турнире категории A опробованы как раз на МЧМ в Канаде. Исходя из них силовые вообще лучше не применять — с большой долей вероятности тебе выпишут удаление. К счастью, у датчан было настолько ужасное большинство, что за все время при численном преимуществе они ничего не создали.

У Дании изначально не было шансов в этой игре. Вопрос был в том, насколько разгромным будет счет, все-таки разница в мастерстве соперников огромна. Россияне ничего сверхъестественного не показали, результат сделали те, от кого этого ждали (Кравцов, Костин, Романов). А разгромы со счетом 14:0 оставим канадцам. За них очки не дают», — говорится в материале sport24.

Россияне удивили в стартовом матче на МЧМ-2019

В дайджесте автора «Советского спорта» Пономаренко Дмитрия — о первой победе россиян на молодежном чемпионате мира говорится:

«Не знаю, говорил ли Валерий Брагин своей команде знаменитое "Поехали!", но в ночь с четверга на пятницу сборная России сыграла свой первый матч на чемпионате мира. И без особого труда разобралась со сборной Дании — 4:0.

Предполагалось, что счет будет гораздо крупнее. Потому что датчане проводили вторую игру за сутки и уже успели побывать в глубоком нокауте во встрече с канадцами — 0:14. Однако россияне удивили не голами, а огромным количеством удалений (26 минут) против более слабого соперника.

Но надо помнить, что датчане — самая слабая команда в нашей группе. Следующим нашим соперником станут чехи. И это будет уже совсем другой уровень».

Такую команду Канада размажет

«Может, состав сборной России и сильнейший за последние молодежные чемпионаты мира, но защита откровенно не впечатляет. Условный Иван Проворов этой команде явно бы не помешал. А так отсутствие звездного защитника заметно сократило арсенал Брагина. Бросков от игроков обороны в первом матче практически не было — играли в пас, иногда излишне вежливо отдавая шайбу друг другу. Было 2-3 броска мимо створа или прямо во вратаря.

Неважно, как вчера сыграли канадцы или как завтра, это не влияет на нас. Мы вышли с хорошим настроем. То, что трибуны поддерживали соперника, не повлияло. Когда играешь на больших аренах, то фокусируешься на игре, тебя не волнует, как орут. Это не сбивает с ритма игры. Удаления? Странно, мы только недавно обсуждали новые правила, а удаления три-четыре были спорными. Но по новым правилам они считаются обычными, будем работать над этим. Защитник сборной России, Дмитрий Саморуков

Наудалялись, конечно, много, но играли в меньшинстве хорошо. Первые два периода датчане в большинстве вообще не бывали в нашей зоне — либо удачный выброс шайбы из зоны, либо контратака российской четверки. К третьему периоду российские хоккеисты наелись, и датчане хотя бы начали закрепляться в зоне. Правда тоже без особого успеха.

В большинстве у команды Брагина тоже было неплохо. Реализованная первая попытка и уверенная игра во втором большинстве — в позиционной атаке получилось не так хорошо, как в контратаке.

Словом, Брагину нужно в очередной раз провести экспресс-устранение недостатков. Дальше соперники будут только сильнее», — написал о матче автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.