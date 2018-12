С Канадой такое не пройдет

«Брагин вытащил козырь из рукава. Им, в который уже раз, стал Слепец. На этот раз вместо побега из своей зоны Кирилл сыграл на перехвате в чужой и вывел нашу "молодёжку" вперёд! Впервые вырвавшись вперёд, наши парни поймали кураж, а вот швейцарцы, напротив, потеряли веру в свои силы. За третий период они забросили всего одну шайбу, пропустив при этом четыре.

Два первых матча сборной России на чемпионате мира откровенно навевали скуку. Организованный, прижимистый, но не самый зрелищный хоккей — немного не то, чего ждёшь от молодёжного хоккея. Но вот со швейцарами наши парни выдали нечто такое, что потом обсуждают в офисах, а в данном случае — за праздничными столами.

Огрехов в игре команды Брагина было немало, а свой истинный уровень она демонстрировала лишь отрезками. С Канадой в новогоднюю ночь подобное вряд ли прокатит. Но лучше так, с эмоциями, нараспашку, чем мучения без намёка на улыбку», — написал о матче корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Если бы такого матча не было бы у сборной России на МЧМ-2019, его стоило бы придумать. В нем было все и даже немножко больше, чтобы проверить характер, выдержку в самых экстремальных для хоккея ситуациях, пока плей-офф еще не настал.

Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно перед игрой со Швейцарией сидело, что товарищеский матч с ними сложился для нас легко. Предупреждали, готовили, но все равно начали плохо. Всё это идёт от головы. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем. Валерий Брагин, главный тренер сборной России

Увиденное можно называть как угодно. Подобное развитие событий постесняется использовать и матерый, и начинающий сценаристы: уж слишком нереальным кажется произошедшее. Например, вряд ли кто-то из нас при жизни видел два буллита одной команды подряд. Невозможно описать, что чувствует команда, которая получает пятиминутный штраф, едва отыгравшись с 1:3.

Факт и радость в другом. У нас совершенно точно есть команда с суперхарактером (было ли у сборных Брагина когда-то по-другому) и худо-бедно начинает появляться игра у всех звеньев. Надеемся, Муранов избежит дисквалифакции, Коваленко поправится уже завтра и мы увидим нашу команду в полной боевой готовности уже через сутки — в суперматче с Канадой», — подвел итог прошедшей игры обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Сомов.

«На групповом этапе МЧМ у сборной России по сути один пунктик — игра со сборной Канады. Остальное и не так важно. В плей-офф, скорее всего, и так выйдем, а с сеткой матчей на вылет будем разбираться уже потом. Вот и остается наращивать мощь и готовиться к матчу с хозяевами турнира. Генеральная репетиция прошла со сборной Швейцарии. Подумать есть о чем.

