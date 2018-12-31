С Канадой такое не пройдет

Сборная России одержала третью победу на МЧМ, переиграв команду Швейцарии. На этот раз волевую со счетом 7:4, уступая 0:2 и 1:3.

Россия отскочила от Швейцарии в безумном матче

«Брагин вытащил козырь из рукава. Им, в который уже раз, стал Слепец. На этот раз вместо побега из своей зоны Кирилл сыграл на перехвате в чужой и вывел нашу "молодёжку" вперёд! Впервые вырвавшись вперёд, наши парни поймали кураж, а вот швейцарцы, напротив, потеряли веру в свои силы. За третий период они забросили всего одну шайбу, пропустив при этом четыре.

Два первых матча сборной России на чемпионате мира откровенно навевали скуку. Организованный, прижимистый, но не самый зрелищный хоккей — немного не то, чего ждёшь от молодёжного хоккея. Но вот со швейцарами наши парни выдали нечто такое, что потом обсуждают в офисах, а в данном случае — за праздничными столами.

Огрехов в игре команды Брагина было немало, а свой истинный уровень она демонстрировала лишь отрезками. С Канадой в новогоднюю ночь подобное вряд ли прокатит. Но лучше так, с эмоциями, нараспашку, чем мучения без намёка на улыбку», — написал о матче корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Супертест на силу воли

«Если бы такого матча не было бы у сборной России на МЧМ-2019, его стоило бы придумать. В нем было все и даже немножко больше, чтобы проверить характер, выдержку в самых экстремальных для хоккея ситуациях, пока плей-офф еще не настал.

Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно перед игрой со Швейцарией сидело, что товарищеский матч с ними сложился для нас легко. Предупреждали, готовили, но все равно начали плохо. Всё это идёт от головы. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем. Валерий Брагин, главный тренер сборной России

Увиденное можно называть как угодно. Подобное развитие событий постесняется использовать и матерый, и начинающий сценаристы: уж слишком нереальным кажется произошедшее. Например, вряд ли кто-то из нас при жизни видел два буллита одной команды подряд. Невозможно описать, что чувствует команда, которая получает пятиминутный штраф, едва отыгравшись с 1:3.

Факт и радость в другом. У нас совершенно точно есть команда с суперхарактером (было ли у сборных Брагина когда-то по-другому) и худо-бедно начинает появляться игра у всех звеньев. Надеемся, Муранов избежит дисквалифакции, Коваленко поправится уже завтра и мы увидим нашу команду в полной боевой готовности уже через сутки — в суперматче с Канадой», — подвел итог прошедшей игры обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Сомов.

Готова ли сборная России к матчу с Канадой?

«На групповом этапе МЧМ у сборной России по сути один пунктик — игра со сборной Канады. Остальное и не так важно. В плей-офф, скорее всего, и так выйдем, а с сеткой матчей на вылет будем разбираться уже потом. Вот и остается наращивать мощь и готовиться к матчу с хозяевами турнира. Генеральная репетиция прошла со сборной Швейцарии. Подумать есть о чем.

Меньшинство — черная магия Брагина. Третья шайба в формате 4 на 5. Выходы в контратаки были и в игре с Данией. Швейцарцы могли гораздо раньше и не раз получить обидную оплеуху. Если Кирилл Слепец будет и дальше убегать от защитников и либо бросать сам, либо делиться шайбой с партнерами — развязно катать шайбу по нашей зоне не будет даже Канада. Даже они будут опасаться.

Хорошо вписался в состав Никита Шашков. Нападающий "Сибири" стал последним игроком, заявленным сборной России на турнир. Заменил получившего травму Николая Коваленко (Сына олимпийского чемпиона-1992), и система не развалилась.

Меньше чем за сутки нужно закрепить все хорошее, успеть исправить хоть что-то из проблемного и правильно — без негатива — зарядиться на последний матч группового этапа. Канадцы уже сутки думают только об этом. Так что Брагина ждет не только мотивированный, но и отдохнувший соперник», — резюмирует о исходе поединка автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Россия взорвала Канаду безумной игрой

«По матчу с чехами было понятно, что нашей команде хорошо удается играть в меньшинстве — забросили две шайбы. Со швейцарцами россияне решили продолжить бомбить соперника в меньшинстве. Кирилл Слепец — уникальный игрок, настоящий читер, который пару раз убегал в контратаки. Может быть, у него мантия невидимка есть?

Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать. Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали». Понимал, что это странно, но знал, что вратарю нужно было время на подготовку. Тарасов хорошо играл, в нужных моментах подтащил. От наших вратарей идёт уверенность. Дмитрий Саморуков, защитник сборной России

Кажется, это был самый событийный матч года. И ведь команды даже не собирались успокаиваться, сначала обменялись еще голами, а потом россияне взяли игру под свой контроль и еще набросали несколько в ворота Шмида. Безумный матч закончился уверенной победой сборной России. Если это была разминка перед Канадой, то что же будет в новогоднюю ночь?» — говорится в материале Sport24.

По бразильской системе

Автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев — о третьей победе россиян на МЧМ-2019.

«В наших воротах побывало четыре шайбы, а лучшим игроком стал вратарь Тарасов. И абсолютно заслуженно! Во-первых, он не расклеился после двух быстро пропущенных шайб. Во втором периоде продолжил игру, получив удар швейцарским коньком в незащищенное место. А за 3:05 до второго перерыва выиграл две буллитные дуэли. Медленный защитник Саморуков в большинстве только со второй попытки свалил с ног оформившего к тому времени дубль форварда Леманна. Это в КХЛ критерии назначения штрафного броска путанные, в ИИХФ судьи раздают буллиты направо и налево. Вот и теперь выписали сразу два в одном. Первый пробивал пострадавший, Тарасов отбил шайбу. Следом вышел герой матчей с канадцами и датчанами Курашов, сын защитника-середняка "Крыльев Советов" 1980-х. На его счету было 5 голов. Он решил не огорчать родную страну своего отца и бросил мимо.

Думаю, что мы хорошо начали сегодняшний матч. Вели в счёте, но потом собственные ошибки стоили нам игры. У нас были и шансы в большинстве, но мы ничего не забили. Могли победить сегодня Симон Ле Культр, защитник сборной Швейцарии

Сценарий матча и счет 7:4 заставили вспомнить победный полуфинал ЧМ-1993 (взрослого). Сборная Бориса Михайлова уступала 1:3 канадцам, ведомым самими Линдросом и тренером Майком Кинэном, а итоге вырвала победу 7:4, вышла в финал и сенсационно грохнула шведов. О золоте пока брагинцам думать рано. А вот о завтрашнем матче с хозяевами — в самый раз. Швейцарцы доказали, что канадцы вполне уязвимы. Чехи, несмотря на поражение 1:5, бились с ними и помогавшим им людьми в полосатых рубашках достойно. Только вот фору давать канадцам не стоит. Хотя Брагин мастер на камбэки, доказано Баффало-2011 и не только».

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