Собранные россияне наказали напыщенных канадцев. Соперник повержен в Ванкувере

Собранная игра в обороне

Журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова похвалила российских хоккеистов за надежную игру в обороне.

«Первые пять минут наверняка заставили проснуться даже тех, чей организм отчаянно сопротивлялся бодрствованию в этот ранний новогодний час. Конечно, канадцы забили на первых минутах, как и в предыдущих матчах на этом турнире. Конечно, наши ребята ошибались и переживали — Коди Гласс проиграл вбрасывание в зоне атаки, но тут же дважды (!) обокрал наших защитников и сам решил момент.

Но не прошло и пары минут, как канадцы сами себя наказали, когда на ровном месте получили 2+10. Основная спецбригада нашей сборной разыграла лишнего образцово — Кравцов с синей линии быстро перевёл шайбу на Денисенко, который поджидал передачу в левом круге вбрасывания и в касание пробил Дипьетро.

После гола подопечные Брагина почувствовали уверенность, ни о каком доминировании канадцев речи уже не шло. Были и затяжные позиционные атаки, но лучше всего у наших получались стремительные выпады.

Валерий Брагин Главный тренер молодежной сборной России Хочу поздравить всю страну с Новым годом! Постарались сыграть достойно, всё получилось — это подарок всей стране. Я бы не сказал, что игры была идеальной. В каждой игре есть какие-то ошибки. Но чувствуется команда, тем более с победами — они еще больше объединяют.

В начале третьего периода Саморуков, чьи действия со швейцарцами привели к двум буллитам подряд в ворота нашей команды, грамотно и без нарушения правил нейтрализовал выход канадцев два в одного. Вообще, в обороне наши ребята играли очень собранно, практически не упускали соперника, а допуская ошибки, тут же бросались их исправлять.

Постепенно игра выровнялась, обе команды стали действовать более осторожно. У наших ребят стали появляться моменты — Подколзин пытался накрутить чуть ли не всю пятёрку канадцев, Слепец бросал с ползоны. Павел Шэн выскочил на смену и тут же нанёс бросок, а через несколько секунд забил гол. Легко продавил Филлипса, а Бушар, охранявший на пятачке кукурузу, даже не дёрнулся, чтобы помешать русскому форварду», — отмечает Кузнецова.

Геройства Кочеткова

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов отметил вратаря Петра Кочеткова, без успешной игры которого победы могло и не быть.

«Абсолютным героем стал Петр Кочетков. Тренерский штаб решил до конца группового этапа заниматься ротацией вратарей, что вызывало определенное недопонимание.

Был бы последний матч с той же Данией — можно перед плей-офф еще раз оценить достоинства каждого вратаря. Кидаться же в Канаду потенциально вторым голкипером…

Тим Хантер Главный тренер молодежной сборной Канады Мы разговаривали с игроками во время матча и тренировали их во время матча. Затем, после матча, я сказал им: «Эй, это же урок. Нас не выбили из турнира. Это бесплатный урок. Конечно, мы будем играть с хорошей командой в четвертьфинале, но это хороший урок. Мне все равно, с кем дальше играть. Я не уделял особенного внимания Словакии, так же как и США или Финляндии. Я не обращал на них особого внимания, я был занят просмотром игры нашей команды. Кого бы мы ни получили в следующем раунде, собираемся показать им нашу лучшую игру, а не беспокоиться о том, с кем будем играть. В следующих играх мы должны играть с самого начала, с ногой на педали, с менталитетом водителя. Нам нужно стремиться к победе, а не просто ждать и оглядываться по сторонам, и мы способны сделать это.

Брагин оказался абсолютно прав. А Кочетков теперь не запасной вратарь. Он уж точно на равных с Даниилом Тарасовым претендует на выход с первых минут в четвертьфинале. Приятная, но головная боль для тренерского штаба», — пишет Кудинов.

Неуслышанный гимн

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев раскритиковал «Матч ТВ», который не показал в эфире награждение лучших игроков столь важного матча.

«За 2:02 канадцы сняли вратаря и навалились на владения Кочеткова. Шэн в круге вбрасывания рукой прижал шайбу ко льду и получил две минуты.

На секундомере замерли цифры "5,8". Но судьи отправились смотреть "кино" (как это согласуется с правилами?) и добавили одну секунду. Впрочем, канадцам это не помогло.

Едва провыла сирена, комментатор Ткачев объявил, что время в эфире закончилось. Как? Нам опять не показали награждение лучших игроков исторического матча! А ведь как хотелось прослушать в этот счастливый миг российский гимн.

Василий Подколзин Нападающий молодежной сборной России Мы очень строго сыграли в обороне — может быть, за исключением пары моментов, когда нас подтащил вратарь. Быстро прошла акклиматизация к трибунам, к судейству — и мы стали играть, как всегда играем. А канадцы — я не первый раз против них играю. Безусловно, выше скорости, но большой разницы я не заметил. Завтра надо отдохнуть, чуть-чуть восстановиться, эмоционально и физически, и будем готовиться к матчу со Словакией.

Так ли часто наши обыгрывают канадцев? Патриоты же с "Матч ТВ" предложили телезрителям трансляцию матча из Виктории США — Финляндия. Какого черта, спрашивается?», — задается вопросом Домрачев.

Зазнавшийся соперник

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко отметил тот факт, что канадцы заранее повесили себе на шеи золотые медали, за что и поплатились.

«Надо было посмотреть на канадцев пару матчей, чтобы понять, есть ли у нас шансы. Глядя на них, я стал радоваться сразу после игры с Данией. Соперника они прошли легко, издевательски забивали голы и наслаждались превосходством. Но уже потом у них возникали серьезные проблемы, как в игре со Швейцарией, так и в матче против Чехии.

Наши просто наказали напыщенных соперников, которые находятся в Ванкувере с виртуальными золотыми медалями на шее. После матча они говорили, что русские им открыли глаза на многие вещи. Ну, отлично. Боюсь только, что после этой победы фаворитом турнира они уже не будут. Чтобы изменить свою игру, надо готовиться к битве, а не считать, что тебе все должны. Наши же сыграли очень просто, надежно и победили.

Павел Шэн Нападающий молодежной сборной России Сегодня сыграла команда — что большинство, что меньшинство. Мы разобрали игру канадцев и получили то, что и думали. Сыграли терпеливо — и выиграли.

Стоит признать, что Петр Кочетков действительно очень крутой вратарь. Неожиданно на этом турнире у нас два сильных вратаря и главное не ошибиться в выборе. Но, думаю, что этот случай, когда любого поставь и он выручит. Была достигнута важная победа, которая выводит сборную в полуфинал. Так как мы слишком серьезно ко всему относимся, чтобы уступить словакам», — убежден Шевченко.

Не без чуда

Никита Петухов в своем блоге на sports.ru призвал не обольщаться по поводу победы над канадцами, поскольку результат мог быть и противоположным.

«Самое главное — канадцы провели самый тяжелый матч в группе; у нас нет никаких гарантий на медали, но мы железно в одной лиге с хозяевами. И вообще, по подбору игроков, по сумме их сильных качеств, мы наравне со всеми топ-командами МЧМ. Например, чехи и швейцарцы все же из другого дивизиона. У нас плотный подбор в нападении: таких игроков, как Денисенко, Кравцов и Слепец, нет ни у кого. У нас адекватные и даже заметные защитники, а не только Романов.

Это не гарантирует стопроцентной победы над всеми, но это означает, что нас будут уважать — и что на этом чемпионате (в отличие от прошлых двух) мы реально претендуем на все, что угодно. Россию можно обыграть, но Россия на МЧМ-2019 чертовски хороша.

Виталий Кравцов Нападающий молодежной сборной России Мы не в честь праздника играли, а за свою страну — хорошо, что появилась возможность подарить людям чуточку радости.

Сегодня мы наработали на победу и заслужили ее; но канадцы заработали не меньше — то есть результат легко мог быть обратным, последние минут двадцать пять было совсем сложно и моменты нашей молодежке почти не давались.

И вот как мы победили: Павел Шэн взял шайбу в своей зоне, обвел всех игроков и закатил в угол с пятака. Это, во-первых, нереально круто, а во-вторых, отлично рассказывает о том, как Россия добывает победы над топами МЧМ: с Чехией — два гола из меньшинства, с Канадой — проход через всю площадку. План Брагина все-таки держится на чудесах», — подчеркивает Петухов. 0