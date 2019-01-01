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    Россия обыграла Канаду на МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Сборная России обыграла команду Канады в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

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    Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Коди Гласс.

    Россияне восстановили равновесие спустя три минуты усилиями Григория Денисенко.

    Победу подопечным Валерия Брагина принес Павел Шэн, который на 52-й минуте забросил решающую шайбу.

    МЧМ-2019. Группа А
    Россия — Канада — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Гласс — 2 (Типпетт), 2:20 — 0:1. Денисенко — 2 (бол., Кравцов, Галимов), 5:21 — 1:1. Шэн — 3 (Романов), 51:00 — 2:1Вратари: Кочетков — Дипьетро (57:59)Штраф: 10 — 18Броски: 31 (14+4+13) — 31 (10+13+8)

    Сборная России заняла первое место в группе A, поэтому в четвертьфинале МЧМ-2019 сыграет со Словакией. Канада поборется за выход в полуфинал с Финляндией, США — с Чехией, а Швеция — со Швейцарией. 0

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