Когда меньше — лучше

«Каждое удаление сборной России оборачивалось неприятностями для чехов. Парадокс, но таков молодёжный хоккей, где далеко не всегда работают законы хоккея взрослого. Во втором случае наши парни сыграли по лекалам Слепца и Галимова. Всё та же агрессия при обороне, всё та же готовность распрямиться убийственной пружиной. Только в качестве исполнителей выступили Павел Шэн с Николаем Коваленко. Первый отдал, второй забил. 2 из 2! Где это видано?

Иную команду такой болезненный дуплет мог и добить. Чехи же руки не опустили, а помогло им оставшееся на сдачу большинство. Им с трудом удавалось разыграть нечто красивое и геометрически правильное, а вот запихать, затолкать — на здоровье. Этим, собственно, и занялся на пятаке Яхим Конделик, который в борьбе с сибиряком Морозовым отправил шайбу в ворота парашютиком.

Одна пропущенная шайба за два матча, пусть и не с фаворитами турнира, — это впечатляет. Игру в обороне, которая стала ключом к победе на суперсерии, удалось перенести и на чемпионат мира. Два гола в меньшинстве — аномалия, о которой будут говорить, но которую будет очень трудно повторить. А вот большинство, как это обычно бывает у сборных России всех возрастов и созывов, пока хромает на обе ноги. Без него можно обыгрывать датчан с чехами, но в преддверии битвы с канадцами в новогоднюю ночь Брагин должен положить под ёлку совсем другую реализацию», — подвел итог поединка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Насколько удивляют две шайбы в меньшинстве за один матч, настолько логично они вписывались в план игры, который предложил Валерий Брагин. Максимально осторожно сзади, позиционки по ситуации, упор на контратаки — все как обычно. В численном преимуществе, когда чехи теряли концентрацию, думая лишь об игре впереди, это работало лучше всего.

Насколько все хорошо получалось в меньшинстве — настолько плохо все было в большинстве. Наработки по спецбригадам по первому матчу с Данией казались интересными, сами сочетания при реализации лишнего, по крайней мере, стартовое уж точно — адекватными, однако все, что мы увидели — сумбур и разнобой.

Любая другая топ-сборная на этом турнире обладает куда большей глубиной в нападении и куда более серьезной линией обороны, чем чехи. Россияне пока не попадали в ситуацию, когда им надо отыгрываться — и может ли наша команда перестраиваться под эту тактику, останется загадкой как минимум до встречи с Швейцарией. А то и Канадой», — написал о победе россиян автор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

«Во втором периоде настало время героя матча с Данией Романова. Наш защитник напомнил о том, как раскалывал звезд НХЛ в Кубке вызова-1979 его героический дед Зинэтула Билялетдинов. Армеец на чистом льду засадил в душу Задине, заставив арену восхищенно ахнуть. Да и о бросках армеец не забывал. Но забить на этот раз не посчастливилось.

Зато посчастливилось еще раз отличиться в меньшинстве. Едва Муранов начал коротать двухминутный срок, Шэн с Коваленко умчались в контратаку, уфимец изящной подкидкой вложил шайбу в клюшку железнодорожнику, а тот на полном ходу с не меньшим проворством переиграл вратаря. Тот — вот мерзавец — подсек "гитарой" ярославца, и он упал и врезался плечом в борт. А раньше сын "Русского танка" Андрея Коваленко пострадал в средней зоне, когда в него врезался Пекарж и, как показалось, ударил клюшкой.

