Когда меньше — лучше

Две шайбы в меньшинстве позволили сборной России одержать победу во втором матче МЧМ-2019 над Чехией со счетом 2:1.

Что русским меньшинство, то чехам — смерть

«Каждое удаление сборной России оборачивалось неприятностями для чехов. Парадокс, но таков молодёжный хоккей, где далеко не всегда работают законы хоккея взрослого. Во втором случае наши парни сыграли по лекалам Слепца и Галимова. Всё та же агрессия при обороне, всё та же готовность распрямиться убийственной пружиной. Только в качестве исполнителей выступили Павел Шэн с Николаем Коваленко. Первый отдал, второй забил. 2 из 2! Где это видано?

Иную команду такой болезненный дуплет мог и добить. Чехи же руки не опустили, а помогло им оставшееся на сдачу большинство. Им с трудом удавалось разыграть нечто красивое и геометрически правильное, а вот запихать, затолкать — на здоровье. Этим, собственно, и занялся на пятаке Яхим Конделик, который в борьбе с сибиряком Морозовым отправил шайбу в ворота парашютиком.

The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs — TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Одна пропущенная шайба за два матча, пусть и не с фаворитами турнира, — это впечатляет. Игру в обороне, которая стала ключом к победе на суперсерии, удалось перенести и на чемпионат мира. Два гола в меньшинстве — аномалия, о которой будут говорить, но которую будет очень трудно повторить. А вот большинство, как это обычно бывает у сборных России всех возрастов и созывов, пока хромает на обе ноги. Без него можно обыгрывать датчан с чехами, но в преддверии битвы с канадцами в новогоднюю ночь Брагин должен положить под ёлку совсем другую реализацию», — подвел итог поединка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Россия шокировала Чехию двумя голами в меньшинстве

«Насколько удивляют две шайбы в меньшинстве за один матч, настолько логично они вписывались в план игры, который предложил Валерий Брагин. Максимально осторожно сзади, позиционки по ситуации, упор на контратаки — все как обычно. В численном преимуществе, когда чехи теряли концентрацию, думая лишь об игре впереди, это работало лучше всего.

Насколько все хорошо получалось в меньшинстве — настолько плохо все было в большинстве. Наработки по спецбригадам по первому матчу с Данией казались интересными, сами сочетания при реализации лишнего, по крайней мере, стартовое уж точно — адекватными, однако все, что мы увидели — сумбур и разнобой.

Любая другая топ-сборная на этом турнире обладает куда большей глубиной в нападении и куда более серьезной линией обороны, чем чехи. Россияне пока не попадали в ситуацию, когда им надо отыгрываться — и может ли наша команда перестраиваться под эту тактику, останется загадкой как минимум до встречи с Швейцарией. А то и Канадой», — написал о победе россиян автор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

Как сборная России обыграла чехов

«Во втором периоде настало время героя матча с Данией Романова. Наш защитник напомнил о том, как раскалывал звезд НХЛ в Кубке вызова-1979 его героический дед Зинэтула Билялетдинов. Армеец на чистом льду засадил в душу Задине, заставив арену восхищенно ахнуть. Да и о бросках армеец не забывал. Но забить на этот раз не посчастливилось.

Зато посчастливилось еще раз отличиться в меньшинстве. Едва Муранов начал коротать двухминутный срок, Шэн с Коваленко умчались в контратаку, уфимец изящной подкидкой вложил шайбу в клюшку железнодорожнику, а тот на полном ходу с не меньшим проворством переиграл вратаря. Тот — вот мерзавец — подсек "гитарой" ярославца, и он упал и врезался плечом в борт. А раньше сын "Русского танка" Андрея Коваленко пострадал в средней зоне, когда в него врезался Пекарж и, как показалось, ударил клюшкой.

If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj — TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Увы, большинство у наших не пошло. Совершенно! Чехи в штрафном боксе чувствовали себя настолько раскованно, что не стеснялись раздавать… автографы зрителям.

Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Наши выиграли 2:1 у команды, сохранившей с прошлого МЧМ восемь игроков. А ведь год назад чехи победили россиян 5:4», — резюмирует автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Проблемы с синей линией

«Брагин бы с огромным удовольствием отменил на этом чемпионате мира синие линии. Хотя бы у соперника. У российской "молодежки" в игре с Чехией были проблемы с выходом из своей зоны и расположением в чужой.

У ворот Петра Кочеткова чехи активно шли в прессинг и просто не давали вывести шайбу. Рисковать же пробросом российские хоккеисты не собирались, вот и приходилось возиться в углах площадки.

С чехами больше всего порадовал командный дух. Не обращали внимания на ошибки, выходили и работали. Мы смотрим, думаем, ещё есть время, чтобы дозаявить нападающего. Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было Валерий Брагин, главный тренер сборной России

В чужой же зоне просто не всегда успевают закрыть зону. Иногда это чрезмерная аккуратность, когда защитник еще до появления признаков контратаки начинает откатываться к своим воротам и останавливает шайбу уже за синей линией. Вполне вероятно, это не ошибка системы или конкретных игроков, а план Брагина.

Зато в скоростных атаках Россия прекрасна. Это вообще пока главное (лишь бы не единственное) оружие команды. Доказательство тому и две шайбы в меньшинстве — убежали и разыграли. Причем разыграли очень рукасто. Обе шайбы доказывают, что с техничных нападающих у Брагина комплект.

Успешный вход в зону, передачи или оставления шайбы под бросок — комбинационный хоккей на скорости у сборной России получается весьма неплохо. Особенно для второго матча на турнире», — написал о второй победе россиян на МЧМ автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Российская молодежь снова побеждает в Канаде

Sport24 — о победе российской молодежки над чехами.

«Удаления, конечно, случались, но были скорее вынужденными. Как, например, первое — у Алексеева. К тому же, оно сыграло только в плюс молодой версии "Красной машины". В меньшинстве Слепец и Галимов убежали в контратаку и разыграли шикарную комбинацию. Два гола в меньшинстве в одном матче — большая редкость для современного хоккея.

А вот в большинстве у России получалось не так хорошо, спецбригадам явно не хватает сыгранности. В равных составах несколько моментов было у четвертой тройки.

Результат оставляет горький осадок. Команда играла очень хорошо на некоторых отрезках матча, но при этом пропустила две шайбы в большинстве. Мы многое позволили сопернику, имея численный перевес, и это отразилось на итоговом счёте. Не хочу, чтобы такая ситуация повторилась в дальнейшем. У нас опытные ребята, поэтому команде необходимо прибавлять в ходе турнира. Большинство должно помогать нам, а не вредить Вацлав Варадя, главный тренер молодежной сборной Чехии

На прошлом молодежном чемпионате мира Россия уступила Чехии со счетом 4:5. В Ванкувер из той команды соперника приехало 9 человек (играют 8, а Радима Шалда еще не заявили из-за травмы). Преимуществом чехов был опыт мирового первенства, которого нет у большинства игроков Брагина — только Саморуков и Костин были в Баффало.

Но это не помешало россиянам выглядеть интереснее, где-то даже настырнее. У сборной России еще достаточно игровых проблем, тот же Кравцов в роли центра пока не убедил, но позитива тоже хватает. Команда пока оправдывает ожидания и показывает, что на этом турнире возможно все». 0