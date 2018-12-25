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    Оглашен состав сборной России на хоккейный МЧМ-2019

    Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Штаб молодежной сборной России сократил количество кандидатов на попадание в заявку на чемпионат мира по хоккею 2019 года до 25 хоккеистов, передает «Чемпионат».

    Россияне сформировали заявку
    Россияне сформировали заявку
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    В их число вошли:

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

    Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

    Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

    Таким образом, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов, Артем Волков, нападающие Артем Николаев, Иван Чехович, получившие повреждения по ходу тренировочного лагеря, а также Александр Яремчук.

    По регламенту молодежного чемпионата мира, в заявку можно включать 23 хоккеиста (20 полевых, 3 вратаря). Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже чем за два часа до каждой ближайшей игры. 0

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