«Локомотив» на выезде обыграл «Барыс»

Астанинскийна своем льду уступил ярославскому(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославской команды отличились Степан Санников и Егор Аверин.

Единственная шайба «Барыса» на счету Романа Старченко.

«Локомотив» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в Западной конференции. «Барыс» идет пятым на Востоке.

«Локомотив» набрал 51 очко и расположился на четвертом месте на Западе. «Барыс» с 54 баллами занимает пятую строчку на Востоке.

24 декабря «Барыс» сыграет дома с «Адмиралом». «Локомотив» 22 декабря в гостях встретится с «Авангардом».