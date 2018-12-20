«Локомотив» на выезде обыграл «Барыс»

«Локомотив»
«Локомотив»
В составе ярославской команды отличились Степан Санников и Егор Аверин.
Единственная шайба «Барыса» на счету Романа Старченко.
«Локомотив» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в Западной конференции. «Барыс» идет пятым на Востоке.
«Локомотив» набрал 51 очко и расположился на четвертом месте на Западе. «Барыс» с 54 баллами занимает пятую строчку на Востоке.
24 декабря «Барыс» сыграет дома с «Адмиралом». «Локомотив» 22 декабря в гостях встретится с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Санников — 6 (бол., Рафиков, Осипов), 3:42 — 0:1. Старченко — 13 (Бойд), 25:19 — 1:1. Е. Аверин — 10 (бол., Алексеев, Осипов), 33:36 — 1:2Вратари: Карлссон (58:32) — КоноваловБроски: 28 (10+9+9) — 31 (16+12+3)Штраф: 20 — 8