«Трактор» в овертайме победил «Авангард»

«Трактор»
«Трактор»
В составе победителей отличились Антон Глинкин, Виталий Кравцов и Пол Щехура.
За хозяев шайбы забросили Максим Березин и Илья Михеев.
«Трактор» набрал 33 очка и занимает девятое в Восточной конференции. «Авангард» на втором месте — 51 очко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Глинкин — 5 (Кравцов, Дугин), 13:41 — 0:1. Кравцов — 6, 38:14 — 0:2. Березин — 2 (Михеев, Широков), 38:47 — 1:2. Михеев — 13 (Зернов, Налимов), 40:29 — 2:2. Щехура — 8 (Томас, Бэйлен), 60:33 — 2:3Вратари: Налимов — ДемченкоБроски: 32 (8+11+13+0) — 18 (10+4+3+1)Штраф: 4 — 6