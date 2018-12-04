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    «Трактор» в овертайме победил «Авангард»

    КХЛ Авангард Трактор
    Омский «Авангард» в овертайме уступил челябинскому «Трактору» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»
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    В составе победителей отличились Антон Глинкин, Виталий Кравцов и Пол Щехура.

    За хозяев шайбы забросили Максим Березин и Илья Михеев.

    «Трактор» набрал 33 очка и занимает девятое в Восточной конференции. «Авангард» на втором месте — 51 очко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Глинкин — 5 (Кравцов, Дугин), 13:41 — 0:1. Кравцов — 6, 38:14 — 0:2. Березин — 2 (Михеев, Широков), 38:47 — 1:2. Михеев — 13 (Зернов, Налимов), 40:29 — 2:2. Щехура — 8 (Томас, Бэйлен), 60:33 — 2:3Вратари: Налимов — ДемченкоБроски: 32 (8+11+13+0) — 18 (10+4+3+1)Штраф: 4 — 6
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