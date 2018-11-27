В ФХР подтвердили назначение Знарка

Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о назначениина пост консультанта тренерского штаба

«В его обязанности будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки "Красная машина", консультирование тренеров системы сборных команд», — говорится в сообщении.

«Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех», — отметил специалист.

Напомним, с 2014 по 2018 годы Знарок был главным тренером сборной России и привел ее к победе на Олимпиаде-2018, а также чемпионате мира-2014. 0