Минское «Динамо» победило в первой игре с новым тренером

Минское «Динамо»
«Динамо»
Минский коллектив проводил первую игру под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.
В составе победителей отличились Сергей Костицын (1-я минута), Дмитрий Буйницкий (5) и Артем Волков (37).
Единственную шайбу гостей забросил Артем Бороднкин (17).
«Трактор» с 23 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 12-й строчке на Западе, имея в активе 18 очков.
В следующем матче минчане 14 ноября примут «Металлург», а челябинцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: С. Костицын — 3 (Когалев, Уиркош), 0:43 — 1:0. Буйницкий — 4 (Ковыршин, Уиркош), 5:10 — 2:0. Бородкин — 1 (Глинкин, Полыгалов), 17:50 — 2:1. Волков — 1 (Уиркош, Дроздов), 37:57 — 3:1Вратари: Энрот — Судницин (Сухачев, 5:10, 58:29)Броски: 21 (6+12+3) — 30 (10+7+13)Штраф: 6 — 0