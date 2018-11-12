Минское «Динамо» победило в первой игре с новым тренером

Минскоена домашнем льду обыграло челябинский(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Минский коллектив проводил первую игру под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.

В составе победителей отличились Сергей Костицын (1-я минута), Дмитрий Буйницкий (5) и Артем Волков (37).

Единственную шайбу гостей забросил Артем Бороднкин (17).

«Трактор» с 23 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на 12-й строчке на Западе, имея в активе 18 очков.

В следующем матче минчане 14 ноября примут «Металлург», а челябинцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».