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    Минское «Динамо» уволило главного тренера

    Динамо Минск КХЛ
    Минское «Динамо» отправило в отставку Горди Дуайера, информирует официальный сайт белорусского клуба.

    Горди Дуайер
    Горди Дуайер
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    Вместе с канадским специалистом покидает команду и его тренерский штаб.

    «Главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон», — говорится в заявлении клуба.

    Напомним, Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков. 0

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