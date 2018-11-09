Минское «Динамо» уволило главного тренера

отправило в отставку информирует официальный сайт белорусского клуба.

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Вместе с канадским специалистом покидает команду и его тренерский штаб.

«Главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков. 0