«Динамо» в овертайме победило «Нефтехимик»

Московскоепобедило нижнекамский(4:3 ОТ) в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Брюквин, Артём Волков и Дмитрий Кагарлицкий. Победную шайбу забросил защитник Илья Никулин.

За «Нефтехимик» голы на счету Йоонаса Няттинена, Андрея Сергеева и Юусо Пуустинена.

«Динамо» занимает 9-е место на Западе, имея в активе 21 очко. «Нефтехимик» с 24 баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.