«Динамо» в овертайме победило «Нефтехимик»

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Владимир Брюквин, Артём Волков и Дмитрий Кагарлицкий. Победную шайбу забросил защитник Илья Никулин.
За «Нефтехимик» голы на счету Йоонаса Няттинена, Андрея Сергеева и Юусо Пуустинена.
«Динамо» занимает 9-е место на Западе, имея в активе 21 очко. «Нефтехимик» с 24 баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Няттинен — 7 (бол., Руохомаа, Сергеев), 2:18 — 1:0. Сергеев — 3 (Полашек, Пуустинен), 5:05 — 2:0. Брюквин — 4 (мен., Вишневский, Бочаров), 16:41 — 2:1. Волков — 1 (бол., Никулин, Индрашис), 31:59 — 2:2. Кагарлицкий — 8 (Шипачев), 41:33 — 2:3. Пуустинен — 12, 45:08 — 3:3. Никулин — 5 (Закриссон), 64:58 — 3:4Вратари: Макаров — БочаровБроски: 29 (10+8+10+1) — 30 (9+8+9+4)Штраф: 10 — 8