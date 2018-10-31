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    «Динамо» в овертайме победило «Нефтехимик»

    КХЛ Динамо Нефтехимик
    Московское «Динамо» победило нижнекамский «Нефтехимик» (4:3 ОТ) в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    В составе победителей отличились Владимир Брюквин, Артём Волков и Дмитрий Кагарлицкий. Победную шайбу забросил защитник Илья Никулин.

    За «Нефтехимик» голы на счету Йоонаса Няттинена, Андрея Сергеева и Юусо Пуустинена.

    «Динамо» занимает 9-е место на Западе, имея в активе 21 очко. «Нефтехимик» с 24 баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Няттинен — 7 (бол., Руохомаа, Сергеев), 2:18 — 1:0. Сергеев — 3 (Полашек, Пуустинен), 5:05 — 2:0. Брюквин — 4 (мен., Вишневский, Бочаров), 16:41 — 2:1. Волков — 1 (бол., Никулин, Индрашис), 31:59 — 2:2. Кагарлицкий — 8 (Шипачев), 41:33 — 2:3. Пуустинен — 12, 45:08 — 3:3. Никулин — 5 (Закриссон), 64:58 — 3:4Вратари: Макаров — БочаровБроски: 29 (10+8+10+1) — 30 (9+8+9+4)Штраф: 10 — 8
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