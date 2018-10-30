Обладатель Кубка Стэнли заменит Верстига в «Авангарде»

Шведский хоккеистпополнит состав

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Как стало известно «Чемпионату», Стольберг заменит в омском клубе Криса Верстига, который покинет команду по семейным обстоятельствам.

32-летний Стольберг начинал этот сезон в швейцарском «Цуге». На его счету три шайбы и две результативные передачи в семи матчах регулярного чемпионата.

Ранее швед выступал за ряд клубов НХЛ и провел в сильнейшей лиге мира 548 матчей. В составе «Чикаго Блэкхоукс» Стольберг в 2013 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Также швед имеет опыт выступления в КХЛ — в сезоне 2012-2013 он провел 14 матчей за «Атлант». 0