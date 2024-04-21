«Рома» на своем поле сыграет с «Болоньей» в рамках 33-го тура Серии А. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

Римский клуб расположился на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 55 очков в 31-м матче. На счету команды 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 56:35.

Подопечные Даниеле Де Росси подходят к матчу с «Болоньей» с хорошим настроением. В прошедший четверг «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/4 финала «Милан» (2:1: первый матч 1:0).

Матч крайнего тура Серии А с «Удинезе» не был доигран. На 71-й минуте при счете 1:1 защитник «Ромы» Ндика почувствовал себя плохо и главный арбитр принял решение прервать матч. До этого римляне одержали 4 победы в 5-ти матчах, потеряв очки только в гостевой игре с «Лечче» (0:0).

«Болонья»

На данный момент «Болонья» находится в зоне Лиги Чемпионов, расположившись на четвертой строчке с 59 очками. В 32-х матчах команда Тьяго Мотты одержала 16 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 45:25.

«Болонья» не проигрывает в Серии А четыре матча кряду. За этот период у «красно-синих» по две победы и ничьи.

Кроме того, во всех этих встречах «Болонья» не пропустила ни разу. Два крайних матча с «Фрозиноне» и «Монцей» завершились со счетом 0:0, а до этого подопечные Мотты обыграли «Эмполи» (1:0) и «Салернитану» (3:0) соответственно.

Личные встречи

В матче первого круга «Болонья» обыграла «Рому» со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету римской команды 5 побед, «красно-синие» оказались сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Болонья» с коэффициентом 2.30.