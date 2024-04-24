Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 24 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Флорида» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Большую часть сезона «Флорида» оставалась одним из кандидатов на лидерство в конференции, однако была вытеснена «Рейнджерс» и «Каролиной» на третье место. В 82 матчах «Пантерз» набрали 110 очков.

Последние матчи: Перед началом Кубка команда Пола Мориса одержала четыре победы подряд, а на старте плей-офф — разобралась с «Тампой-Бэй» (3:2).

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В матче с «Лайтнинг» «Флорида» получила относительно ранее преимущество, увеличить которое ей не удалось. Все ключевые события встречи ожидали команды в третьем периоде, где хозяева отличились дважды: в большинстве и в пустые ворота. Свой второй гол «Тампа» забила за 10 секунд до сирены.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: На текущий момент «Флорида» готовится сыграть в полном составе.

Состояние команды: В первом матче дерби Флориды «Пантерз» были лучше и статистически, и по счету. Добившись успеха в дебюте, команда имеет прекрасный шанс удвоить преимущество перед гостевым визитом на площадку «Тампы».

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона «Тампа-Бэй» прописалась в компании середняков, заняв шестое место в таблице Восточной конференции с 98 набранными очками.

Последние матчи: Перед началом кубкового раунда команда Джона Купера потерпела три поражения в четырех матчах. Далекая от чемпионской форма отразилась и на первом плей-офф матче с «Флоридой» (2:3).

Несмотря на поражение с минимальной разницей, вторую шайбу «Тампа-Бэй» забросила слишком поздно, чтобы говорить об интриге. За весь матч «Лайтнинг» сумели нанесли всего 19 бросков в створ против 28 со стороны «Флориды». Андрей Василевский в этой игре совершил 25 спасений (92,59%).

Не сыграют: Вторую игру пропустят Логан Браун, Михаил Сергачев, под вопросом участие Йонаса Йоханссона и Хейдена Флери.

Состояние команды: В дебютном кубковом матче «Тампа-Бэй» исполняла роль отыгрывающейся команды, которая была не в состоянии завладеть инициативой или переломить ход встречи. Во втором матче они попытаются это исправить, но много шансов в нынешних условиях «Лайтнинг» не получат.

Статистика для ставок

Общая беспроигрышная серия «Флориды» увеличилась до пяти матчей

Команда Пола Мориса выиграла в шести подряд домашних встречах в этом месяце

«Тампа-Бэй» потерпела три подряд поражения в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.68, а победа «Тампы-Бэй» — в 3.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: Амбициозная во всех смыслах «Флорида» провела продуктивный первый матч, лишив по сути соперника реальных возможностей добиться победы. На текущий момент «Пантерз» по многим игровым компонентам явно превосходят «Тампу», поэтому во второй домашней встрече их победа кажется наиболее вероятным вариантом развития событий.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.98.

Прогноз: В дальнейшем региональное противостояние двух принципиальных соперников будет повышать градус остроты, поэтому вполне вероятно, что уже на старте второй игры команды не станут сдерживать себя в контексте игры в атаке.

Ставка: Тотал первого периода больше 1.5 за 1.84.