«Витязь» легко справился с «Северсталью»

«Витязь» забросил четыре шайбы
ХК «Витязь»
Тремя результативными передачами отметился защитник Александр Евсеенков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Макеев — 5 (бол., Евсеенков, Никулин), 19:12 — 1:0. Швец-Роговой — 5 (бол., Евсеенков, Макеев), 21:00 — 2:0. Аалтонен — 7 (бол., Евсеенков), 22:01 — 3:0. Чернов — 3 (бол.), 32:23 — 4:0. Малевич — 1 (бол., Юньков, Лапин), 47:56 — 4:1Вратари: Ортио — МагариловШтраф: 8 — 29Броски: 26 (12+10+4) — 32 (5+13+14)