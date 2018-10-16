«Барыс» прервал серию побед «Автомобилиста»

«Барыс» победил на выезде
ХК «Барыс»
Дублем в составе гостей отметился нападающий Патрис Кормье.
Таким образом, победная серия «Автомобилиста» прервалась на 18 матчах. Рекорд остался за СКА — 20 побед на старте регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» — «Барыс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Кормье — 8 (Дитц, Старченко), 14:43 — 0:1. Кормье — 9 (бол., Петерссон, Старченко), 25:48 — 0:2. Паре — 9 (бол., Доус), 44:29 — 1:2Вратари: Коварж (58:06) — ГраховинаШтраф: 8 — 8Броски: 34 (12+8+14) — 24 (8+11+5)