«Нефтехимик» в овертайме победил «Йокерит»

Юусо Пуустинен
ХК «Нефтехимик»
В первом периоде Андрей Нестрашил вывел хозяев вперед. В начале второй двадцатиминутки Джефф Плэтт восстановил равновесие.
Победную шайбу в овертайме забросил Юусо Пуустинен.
«Йокерит» после 16 встреч занимает третье место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции.
«Нефтехимик» 15 октября примет «Сочи», а «Йокерит» 16 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нестрашил — 3 (Падакин, Огурцов), 11:44 — 1:0. Плэтт — 5, 20:53 — 1:1. Пуустинен — 9 (Руохомаа), 63:29 — 2:1Вратари: Ежов — ЗапольскиШтрафы: 8-16Броски: 24 (12+5+4+3) — 22 (6+7+8+1)