«Нефтехимик» в овертайме победил «Йокерит»

взял верх надв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде Андрей Нестрашил вывел хозяев вперед. В начале второй двадцатиминутки Джефф Плэтт восстановил равновесие.

Победную шайбу в овертайме забросил Юусо Пуустинен.

«Йокерит» после 16 встреч занимает третье место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции.

«Нефтехимик» 15 октября примет «Сочи», а «Йокерит» 16 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».