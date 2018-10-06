«Сочи» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»

Героем матча стал Кирилл Капустин
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Хозяева открыли счет на старте первого игрового отрезка усилиями Александра Акмальдинова. Дружина Горди Дуайра отыгралась довольно быстро благодаря результативному броску Куинтона Хаудена, а в начале второй трети игры Андрей Костицын вывел гостей вперед. Третья шайба в ворота Константина Барулина влетела после точного броска Патрика Уиркоша, на что хозяева ответили после перерыва голом Вадима Хлопотова.
За три с половиной минуты до сирены Роберт Росен, реализовав большинство, восстановил равновесие, а в овертайме победу хозяевам принес Кирилл Капустин.
Команда Сергея Зубова прервала серию из двух поражений. В свою очередь, минское «Динамо» проиграло в третий раз подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Акмальдинов — 1, 4:00 — 1:0. Хауден — 2 (Пулккинен, Лисовец), 8:39 — 1:1. А. Костицын — 6 (Павлович), 23:23 — 1:2. Уиркош — 3 (Казионов, Хауден), 29:35 — 1:3. Хлопотов — 1 (Капустин, Рыков), 52:24 — 2:3. Росен — 4 (бол., Капустин), 56:57 — 3:3. Капустин — 3 (Бочаров, Овитю), 61:49 — 4:3Вратари: Барулин — ЭнротШтраф: 4 — 4Броски: 32 (7+6+18+1) — 29 (5+14+10+0)