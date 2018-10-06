«Сочи» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыгралсо счетом 4:3.

Героем матча стал Кирилл Капустин twitter.com/hcsochi 100% Высокие коэффициенты Играть!

Хозяева открыли счет на старте первого игрового отрезка усилиями Александра Акмальдинова. Дружина Горди Дуайра отыгралась довольно быстро благодаря результативному броску Куинтона Хаудена, а в начале второй трети игры Андрей Костицын вывел гостей вперед. Третья шайба в ворота Константина Барулина влетела после точного броска Патрика Уиркоша, на что хозяева ответили после перерыва голом Вадима Хлопотова.

За три с половиной минуты до сирены Роберт Росен, реализовав большинство, восстановил равновесие, а в овертайме победу хозяевам принес Кирилл Капустин.

Команда Сергея Зубова прервала серию из двух поражений. В свою очередь, минское «Динамо» проиграло в третий раз подряд.