ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуУдар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасиловании
  • 19:54
    • Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
  • 19:41
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
  • 19:06
    • Гол Дайера принес «Тоттенхэму» победу над «Кардиффом»
  • 18:35
    • СКА уверенно разобрался с «Йокеритом»
  • 18:25
    • «Ростов» дома уступил «Оренбургу»
    Все новости спорта

    «Сочи» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»

    КХЛ Сочи Динамо Минск
    «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3.

    Героем матча стал Кирилл Капустин
    Героем матча стал Кирилл Капустин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет на старте первого игрового отрезка усилиями Александра Акмальдинова. Дружина Горди Дуайра отыгралась довольно быстро благодаря результативному броску Куинтона Хаудена, а в начале второй трети игры Андрей Костицын вывел гостей вперед. Третья шайба в ворота Константина Барулина влетела после точного броска Патрика Уиркоша, на что хозяева ответили после перерыва голом Вадима Хлопотова.

    За три с половиной минуты до сирены Роберт Росен, реализовав большинство, восстановил равновесие, а в овертайме победу хозяевам принес Кирилл Капустин.

    Команда Сергея Зубова прервала серию из двух поражений. В свою очередь, минское «Динамо» проиграло в третий раз подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Акмальдинов — 1, 4:00 — 1:0. Хауден — 2 (Пулккинен, Лисовец), 8:39 — 1:1. А. Костицын — 6 (Павлович), 23:23 — 1:2. Уиркош — 3 (Казионов, Хауден), 29:35 — 1:3. Хлопотов — 1 (Капустин, Рыков), 52:24 — 2:3. Росен — 4 (бол., Капустин), 56:57 — 3:3. Капустин — 3 (Бочаров, Овитю), 61:49 — 4:3Вратари: Барулин — ЭнротШтраф: 4 — 4Броски: 32 (7+6+18+1) — 29 (5+14+10+0)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — ЦСКА
  • 1.80
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли особенные изменения в игре «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Без КриРо «Реал» «не то»
  • «Алавес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Вернется ли «Бавария» к победам?
  • «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетик» — «Реал Сосьедад» Футбол Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» против «Алавеса»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры 19:300
  • 16:38
    • Медведев сыграет в финале турнира в Токио
  • 16:02
    • «Крылья Советов» без Тихонова обыграли «Динамо»
  • 14:26
    • Еременко отправился со «Спартаком» на матч против «Енисея»
    Миодраг Божович Футбол Божович — новая надежда СамарыОтставка Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича на пост главного тренера «Крыльев Советов» — в нашем обзоре прессы 14:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» побеждает, «МЮ» не впечатляет, «Реал» забивает
  • 4.38
    •
  • 20:21
    • «Нижний Новгород» набрал три очка в матче с «Балтикой»
  • 20:09
    • «Лилль» прервал победную серию «Сент-Этьена»
  • 19:56
    • «Сочи» в овертайме вырвал победу у минского «Динамо»
    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил в первом матче Ковальчука, «Каролина» обыграла «Коламбус»Результаты матчей третьего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 09:000
  • 10:52
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии
  • 08:23
    • СМИ: Моуринью будет уволен после матча с «Ньюкаслом»
  • 19:28
    • «Хетафе» на своем поле проиграл «Леванте»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие