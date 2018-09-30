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    «Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев минское «Динамо»

    КХЛ Авангард Динамо Минск
    Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей шайбы на счету Кирилла Семёнова и Коди Франсона.

    Хозяева поразили ворота Игоря Бобкова на 42-й минуте благодаря результативному броску Теэму Пулккинена.

    Омская команда продлила победную серию до шести встреч, в то время как минчане продолжают находиться на втором с конца месте в Западной конференции.

    Омский клуб набрал 22 очка и занимает второе место в Восточной конференции. «Динамо» на 11-м месте в Западной конференции — восемь очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Семенов — 6, 13:58 — 0:1. Фрэнсон — 2 (бол., Чудинов, Широков), 22:52 — 0:2. Пулккинен — 6 (С. Костицын, Уиркош), 41:10 — 1:2Вратари: Карнаухов (59:43) — БобковБроски: 13 (4+2+7) — 37 (11+11+15)Штраф: 24 — 6
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