«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев минское «Динамо»

Фрагмент матча
«Авангард»
В составе победителей шайбы на счету Кирилла Семёнова и Коди Франсона.
Хозяева поразили ворота Игоря Бобкова на 42-й минуте благодаря результативному броску Теэму Пулккинена.
Омская команда продлила победную серию до шести встреч, в то время как минчане продолжают находиться на втором с конца месте в Западной конференции.
Омский клуб набрал 22 очка и занимает второе место в Восточной конференции. «Динамо» на 11-м месте в Западной конференции — восемь очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Семенов — 6, 13:58 — 0:1. Фрэнсон — 2 (бол., Чудинов, Широков), 22:52 — 0:2. Пулккинен — 6 (С. Костицын, Уиркош), 41:10 — 1:2Вратари: Карнаухов (59:43) — БобковБроски: 13 (4+2+7) — 37 (11+11+15)Штраф: 24 — 6