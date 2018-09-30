«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев минское «Динамо»

Омскийобыграл минское(2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы на счету Кирилла Семёнова и Коди Франсона.

Хозяева поразили ворота Игоря Бобкова на 42-й минуте благодаря результативному броску Теэму Пулккинена.

Омская команда продлила победную серию до шести встреч, в то время как минчане продолжают находиться на втором с конца месте в Западной конференции.

Омский клуб набрал 22 очка и занимает второе место в Восточной конференции. «Динамо» на 11-м месте в Западной конференции — восемь очков.