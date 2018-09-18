«Авангард» по буллитам одолел «Барыс»

«Авангард»
«Авангард»
В составе победителей отличились Илья Михеев, Евгений Медведев и Сергей Широков. Победный буллит на счету нападающего Криса Верстига.
За «Барыс» шайбы забросили Андре Петерссон, Брэндон Боченски и Роман Старченко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Михеев — 1 (бол., Широков, Зернов), 3:09 — 0:1. Медведев — 1 (Мартынов, Фисенко), 11:58 — 0:2. Широков — 5 (Емелин, Зернов), 18:58 — 0:3. Петерссон — 3 (Блэкер), 34:35 — 1:3. Боченски — 3 (Валк, Дитц), 39:51 — 2:3. Старченко — 7 (Маклюков, Кормье), 50:52 — 3:3Победный буллит: ВерстигВратари: Граховина (Кудрявцев, 18:58) — БобковБроски: 26 (3+12+8+3) — 32 (16+3+10+3)Штраф: 6 — 4