Никитин: Надо все переосмыслить и начать с нуля

Главный тренерпрокомментировал поражение отв регулярном чемпионате КХЛ (1:2).

«Матч был с обилием моментов, ребята бились до конца. Скажу так: для нас это поражение даже полезнее, чем все остальное. Нам надо все переосмыслить и начать с нуля. Есть позитивные моменты: в команде не было равнодушных, все, что могли, сделали. Мы проигрывали единоборства? Согласен, из-за этого и проиграли. Еще раз скажу: важно, что вытаскивали из себя, потому что таких игр будет еще немало», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Почему нам так тяжело даются голы в равных составах? Комплексная проблема, тут все идет и от защитников, и от нападающих. Скажем так, физически, может быть, готовы не очень классно. Через это нужно пройти, через работу, через базовые вещи, через игру на пятак. Только так можно вернуть уверенность. Все через это проходят. Легко потерять уверенность, а вот приобрести ее обратно не так-то и просто. Думаю, что этим нам и нужно заниматься», — добавил Никитин.

Напомним, ЦСКА проиграл во втором подряд домашнем матче и потерпел третье поражение в сезоне. 0