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    «Спартак» в Москве обыграл «Адмирал»

    КХЛ Адмирал Спартак
    Московский «Спартак» обыграл «Адмирал» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Спартак»
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    Шайбы в составе красно-белых на счету Робина Ганзла, Ярослава Дыбленко и Вячеслава Лещенко.

    «Адмирал» ответил точным броском в исполнении Василия Стрельцова.

    Подопечные Вадима Епанчинцева одержали вторую победу в сезоне, а гости потерпели первое поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Ганзл — 1 (бол., Калинин, Гончаров), 29:45 — 1:0. Дыбленко — 1 (Зубов, Трунев), 30:51 — 2:0. В. Стрельцов — 2 (А. Стрельцов, Серебряков), 35:59 — 2:1. Лещенко — 2 (Кутейкин), 51:46 — 3:1Вратари: Беспалов — Серебряков (58:56)Броски: 25 (3+15+7) — 31 (11+15+5)Штраф: 8 — 6
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