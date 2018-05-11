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    Сборная Франции уверенно обыграла Австрию

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Франции
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Франции переиграла команду Австрии (5:2) в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 по хоккею,проходящего в Дании.

    В составе победителей дубли на счету Дамьена Флёри и Саши Трея, ещё одной заброшенной шайбой отметился Тедди Да Коста.

    Австрийцы ответили голами Томаса Хундертпфунда и Михалэя Раффля.

    Для французов эта победа стала второй на турнире в пяти матчах. Австрийцы проиграли все пять своих встреч на нынешнем чемпионате мира.

    Французы остаются на шестом месте в группе, имея шесть очков. Австрия располагается на седьмой строчке.

    ЧМ-2018. Группа А
    Франция — Австрия — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Хундертпфунд — 1 (Хайнрих, Шумниг), 3:32 — 0:1. Флери — 2 (С. Да Коста, Реш), 10:00 — 1:1. Трей — 1 (бол., Тексье, Эккефей), 13:10 — 2:1. Раффль — 1 (бол., Хайнрих), 31:22 — 2:2. Флери — 3 (бол., Овитю, С. Да Коста), 34:11 — 3:2. С. Да Коста — 2 (Тексье, Гуттиг), 37:49 — 4:2. Трей — 2 (бол., Тексье, Эккефей), 41:06 — 5:2. Вратари: Арди — Штаркбаум. Штраф: 12 — 14. Броски: 30 (9+16+5) — 36 (5+12+19).
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