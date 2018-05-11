Сборная Франции уверенно обыграла Австрию

переиграла(5:2) в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 по хоккею,проходящего в Дании.

В составе победителей дубли на счету Дамьена Флёри и Саши Трея, ещё одной заброшенной шайбой отметился Тедди Да Коста.

Австрийцы ответили голами Томаса Хундертпфунда и Михалэя Раффля.

Для французов эта победа стала второй на турнире в пяти матчах. Австрийцы проиграли все пять своих встреч на нынешнем чемпионате мира.

Французы остаются на шестом месте в группе, имея шесть очков. Австрия располагается на седьмой строчке.