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    Плющев: Для сборной России все начнется во вторую неделю ЧМХ-2018

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Владимир Плющев
    На фото:Владимир Плющев
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании.

    «Радует тот факт, что игроки смогли мобилизоваться после неудач в Еврохоккейтуре и продемонстрировать выступление хорошего качества в первых трех встречах турнира.

    Франция, Австрия и Белоруссия — не те соперники, на фоне которых можно делать какие-либо выводы, поэтому для нашей национальной команды все начнется во вторую неделю первенства», — приводит слова Плющева «RT на русском».

    Сборная России на чемпионате мира-2018 сыграла уже три матча, победив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Сейчас национальная команда занимает первое место в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.

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