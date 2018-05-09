Плющев: Для сборной России все начнется во вторую неделю ЧМХ-2018

Заслуженный тренер Россиивысказал мнение о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании.

«Радует тот факт, что игроки смогли мобилизоваться после неудач в Еврохоккейтуре и продемонстрировать выступление хорошего качества в первых трех встречах турнира.

Франция, Австрия и Белоруссия — не те соперники, на фоне которых можно делать какие-либо выводы, поэтому для нашей национальной команды все начнется во вторую неделю первенства», — приводит слова Плющева «RT на русском».

Сборная России на чемпионате мира-2018 сыграла уже три матча, победив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Сейчас национальная команда занимает первое место в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.