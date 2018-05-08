Швеция одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею

Шведская сборная одержала уверенную победу со счетом 4:0.
Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции отличились Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
Таким образом, шведы выиграли три матча из трех и занимают второе место в группе А. У Франции — одна победа и четвертое место.
Чемпионат мира. Группа А
Швеция – Франция – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ракелль – 3 (А. Ларссон, Янмарк), 0:24 – 1:0. Баклунд – 1 (бол., Петтерссон, Линдхольм), 5:54 – 2:0. Экман-Ларссон – 1 (А. Ларссон, Кемпе), 27:51 – 3:0. Петтерссон – 1 (бол., Й. Клингберг, Экман-Ларссон), 55:40 – 4:0Вратари: Нильссон – Кеменье.Штраф: 12 – 24.Броски: 36 (12+9+15) – 14 (4+7+3).