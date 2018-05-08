Швеция одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч группы А между сборными

Шведская сборная одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции отличились Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.

Таким образом, шведы выиграли три матча из трех и занимают второе место в группе А. У Франции — одна победа и четвертое место.