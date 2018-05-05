Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ-2018

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).
Дубль в составе финской команды оформил Себастьян Ахо. Еще по шайбе забросили Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен.
Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.
Для обеих команд этот матч был дебютным на мировом первенстве.
ЧМ-2018. Группа B
Финляндия — Корея — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
Голы: Ахо — 1 (мен., Терявяйнен, Риикола), 3:41 — 1:0. Терявяйнен — 1 (мен., Ахо), 5:55 — 2:0. Ахо — 2 (бол., Рантанен, Терявяйнен), 28:46 — 3:0. Савинайнен — 1 (Ахо, Терявяйнен), 32:21 — 4:0. Свифт — 1 (Радунске), 33:00 — 4:1. Нутиваара — 1 (мен., Песонен), 38:52 — 5:1. Мяеналанен — 1 (Песонен, Анттила), 46:01 — 6:1. Капанен — 1 (Рантанен), 47:16 — 7:1. Песонен — 1, 53:51 — 8:1.Вратари: Сятери — Далтон.Штраф: 8 — 6.Броски: 45 (15+16+14) — 9 (3+5+1).