Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ-2018

Сборнаяодержала победу над командойв матче группы B на чемпионате мира по хоккею.

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Дубль в составе финской команды оформил Себастьян Ахо. Еще по шайбе забросили Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен.

Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

Для обеих команд этот матч был дебютным на мировом первенстве.