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    Дацюк: Игра с французами только выглядела легкой

    Сборная России Сборная Франции Чемпионат мира по хоккею
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    Павел Дацюк
    На фото:Павел Дацюк
    Капитан сборной России Павел Дацюк поделился впечатлениями после разгрома французов (7:0) на чемпионате мира в Дании.

    «Напрасно вам показалось, что игра получилась очень легкой. Французы хорошо двигались. И нам нужно привыкнуть к обстановке.

    Дворец душный, пока тут как-то тяжело. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что обе команды играют на одной площадке.

    Да Коста – лидер французской команды. Сегодня сделал все, что мог. Но наша оборона его сдержала.

    У нас команда молодая. Все будут прибавлять от матча к матчу, проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть.

    Начинаем с игр против Франции, Австрии, Белоруссии. А если бы начали с сильной сборной, то все бы говорили: "Сейчас мы узнаем слабые стороны…" Календарь такой, какой он есть. Он ведь для всех одинаковый.

    На самом деле, Никиты Гусева не хватает. Мы будем его ждать. И работать по ситуации», — приводит слова Дацюка «Советский Спорт».

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