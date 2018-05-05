Дацюк: Игра с французами только выглядела легкой

Капитан сборной Россииподелился впечатлениями после разгрома французов (7:0) на чемпионате мира в Дании.

«Напрасно вам показалось, что игра получилась очень легкой. Французы хорошо двигались. И нам нужно привыкнуть к обстановке.

Дворец душный, пока тут как-то тяжело. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что обе команды играют на одной площадке.

Да Коста – лидер французской команды. Сегодня сделал все, что мог. Но наша оборона его сдержала.

У нас команда молодая. Все будут прибавлять от матча к матчу, проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть.

Начинаем с игр против Франции, Австрии, Белоруссии. А если бы начали с сильной сборной, то все бы говорили: "Сейчас мы узнаем слабые стороны…" Календарь такой, какой он есть. Он ведь для всех одинаковый.

На самом деле, Никиты Гусева не хватает. Мы будем его ждать. И работать по ситуации», — приводит слова Дацюка «Советский Спорт».