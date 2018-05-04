Воробьев: Довольно легко забили, но есть еще над чем работать

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Россиипрокомментировал результат стартового матча на ЧМ-2018 с командой Франции (7:0).

«Первый матч — это только начало турнира, радоваться нам рано. По счету — довольно легко забили, но есть еще над чем работать.

Взаимодействие первого звена оценим отлично, но давайте не будем возвышать нас, мы играли первую игру.

Недовольны вторым периодом. Завтра покажем видео ребятам, разберем. Там есть, над чем поработать.

Все шайбы забросили нападающие, здорово, рады за нападающих, но играет и выигрывает команда.

Задача всегда одна. Завтра нужно подготовиться, разобрать ошибки. Встречи идут одна за другой, физически ребятам здесь нелегко — довольно жарко на арене. Готовимся», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.