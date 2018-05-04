ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Воробьев: Довольно легко забили, но есть еще над чем работать

    Сборная России Сборная Франции Чемпионат мира по хоккею
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Илья Воробьев прокомментировал результат стартового матча на ЧМ-2018 с командой Франции (7:0).

    «Первый матч — это только начало турнира, радоваться нам рано. По счету — довольно легко забили, но есть еще над чем работать.

    Взаимодействие первого звена оценим отлично, но давайте не будем возвышать нас, мы играли первую игру.

    Недовольны вторым периодом. Завтра покажем видео ребятам, разберем. Там есть, над чем поработать.

    Все шайбы забросили нападающие, здорово, рады за нападающих, но играет и выигрывает команда.

    Задача всегда одна. Завтра нужно подготовиться, разобрать ошибки. Встречи идут одна за другой, физически ребятам здесь нелегко — довольно жарко на арене. Готовимся», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.

    Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мираРоссия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Россия уничтожила Францию на чемпионате мира
  • Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
    •
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • 04/05
    • Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018
  • 04/05
    • Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018
  • 04/05
    • Кошечкин сыграет в воротах сборной России в стартовом матче ЧМ-2018
  • 04/05
    • Россия объявила состав на стартовый матч ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • Без победителей Кубка Гагарина-2018: Ткачев, Галиев и Гарипов не едут в Данию
  • Вопросы по составу сборной России на чемпионат мира – в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Болонья» покинет Турин с абсолютным нулем
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
  • 1,57
    •
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • 2,08
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 20:52
    • Бучневич: Такие матчи полезны для того, чтобы раскрепоститься
  • 20:17
    • Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018
  • 19:31
    • Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018
  • Россия уничтожила Францию на чемпионате мира
  • Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
    • 19:30
  • 16:50
    • Россия объявила состав на стартовый матч ЧМ-2018
  • В пятом матче «Нэшвилла» и «Виннипега» не стоит ждать резвого старта
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
    • 1,90Послезавтра в 04:30
  • 15:40
    • Комаров сменил «Динамо» на «Витязь»
  • Пятый матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» может закончиться овертаймом
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
    • 4,00Послезавтра в 02:00
  • 10:42
    • Кошечкин сыграет в воротах сборной России в стартовом матче ЧМ-2018
  • 10:08
    • Малкин повторил рекорд по победным голам в Кубке Стэнли
  • 09:41
    • Нападающий «Сочи» может продолжить карьеру в НХЛ
  • Чехия против Словакии. Кто победит в принципиальном матче?
  • Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 5 мая
    • 2,21Завтра в 21:15
  • НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» одержали победы и сравняли счет в серии
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 4 мая
    • 08:35
  • 03/05
    • В начальную заявку сборной России на ЧМ-18 вошли 17 хоккеистов
  • 03/05
    • Защитник «Торпедо» перешел в ЦСКА
  • 03/05
    • Сборная России заявит 21 хоккеиста до старта ЧМ
  • 03/05
    • Тренер сборной Франции Хендерсон: Перед матчем против России у молодежи трясутся коленки
  • «Вегас» выиграет пятый матч серии у «Сан-Хосе»
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 5 мая
    • 1,74Завтра в 05:00
  • 03/05
    • «Локомотив» подписал экс-нападающего «Сибири»
  • 03/05
    • Вишневский перешел в «Автомобилист»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон