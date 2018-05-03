В начальную заявку сборной России на ЧМ-18 вошли 17 хоккеистов

внесла 17 хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира, который пройдет в Дании с 4 по 17 мая.

Об этом информирует официальный сайт IIHF.

В начальную заявку российской сборной вошли:

вратари – Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин,

защитники — Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин,

нападающие — Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич.

Таким образом, вне заявки на турнир пока остались вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Никита Трямкин, а также нападающие Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников и Илья Михеев.

Напомним, сборная России в стартовом матче на турнире 4 мая сыграет против сборной Франции.