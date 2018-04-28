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    Зарипов рассказал, почему не перешел в «Рейнджерс»

    Ак Барс КХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
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    Данис Зарипов
    На фото:Данис Зарипов
    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о предложениях из НХЛ.

    «Во время дисквалификации было несколько предложений из НХЛ. Самое весомое сделали "Рейнджерс" – они вышли со мной на связь на второй день после того, как информация о моей дисквалификации была обнародована. Предложили сотрудничество, на что я с удивлением ответил: "Вы же понимаете, сколько мне лет, я не такой быстрый, как пол-лиги". Они ответили, что им нужен возрастной лидер, который будет вести ребят за собой, играть в большинстве и показывать молодым техничный хоккей. Меня это порадовало, и мы потихоньку стали вести переговоры. Через несколько дней комиссар НХЛ Гарри Бетмен заявил, что в связи с допинговым скандалом они не имели права подписывать меня без разрешения IIHF, пока не разберутся в ситуации детально. На протяжении месяца мы ежедневно общались и делали все, чтобы лига разрешила подписать мне контракт.

    Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли очень хотел встречи со мной, чтобы посмотреть, какой я человек, и убедиться, что я просто так не могу взять и принять какой-то препарат. Этот разговор состоялся, мы много общались по видеосвязи. Дэйли очень удивился тому, что я откровенно говорил с ним, но он не мог сам в одиночку принять решение.

    В итоге НХЛ разрешила мне подписывать контракты с клубами. Через несколько дней со мной на связь вышли представители "Рейнджерс" и сказали о том, что тренер поменял свою позицию и обеспокоен тем, что я в своем возрасте не смогу адаптироваться к их скоростям. Я, конечно, расстроился: мы провели такую работу, я полностью настроил себя на отъезд. Вся картинка перевернулась, и я начал самостоятельно тренироваться и держать себя в форме», — сказал Зарипов в интервью порталу «События».

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