Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА

Отметим, что россияне вели по ходу игры 3:0 и победили только в овертайме.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Виталий Кравцов, Артём Гареев, Игорь Исаев и Михаил Мальцев.
Австрийцы ответили точными бросками Брайана Леблера, Мануэля Ганаля и Александера Цияна.
Подопечные Олега Браташа победили во всех трех играх турнира (3:2 с Белоруссией и 3:1 с Норвегией) и стали его победителями.
Кубок Алроса. Товарищеский матч
Россия (олимпийская) — Австрия — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Кравцов — 2 (бол., Шаров, Исаев), 14:35 — 1:0. Гареев — 1 (бол., Шаров, Кравцов), 17:29 — 2:0. Исаев — 1 (Шаров), 19:59 — 3:0. Леблер — 1 (бол., Комарек), 31:05 — 3:1. Ганаль — 1 (Хундертпфунд), 40:30 — 3:2. Циян — 1 (Хаудум), 55:36 — 3:3. Мальцев — 1 (Алтыбармакян), 62:27 — 4:3.Вратари: Судницин (19:58 — 19:59) — Штаркбаум.Броски: 22 (11+5+4+2) — 22 (7+8+7+0).Штраф: 8 — 16.