Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Австрии (4:3 ОТ) в заключительном матче Кубка АЛРОСА.

Отметим, что россияне вели по ходу игры 3:0 и победили только в овертайме.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Виталий Кравцов, Артём Гареев, Игорь Исаев и Михаил Мальцев.

Австрийцы ответили точными бросками Брайана Леблера, Мануэля Ганаля и Александера Цияна.

Подопечные Олега Браташа победили во всех трех играх турнира (3:2 с Белоруссией и 3:1 с Норвегией) и стали его победителями.