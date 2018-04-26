Назаров удивлен отсутствию Гарипова в сборной России

Главный тренер «Нефтехимика»поздравил «Ак Барс» с победой в Кубке Гагарина и прокомментировал отсутствие голкипера казанцевв составе сборной России.

«Хотел бы поздравить "Ак Барс" и лично Зинэтулу Билялетдинова с чемпионством. Я начинал у Зинэтулы Хайдаровича в московском "Динамо", он – мой учитель, поэтому вдвойне рад за этого человека. Отдельной похвалы заслуживает игра вратаря Эмиля Гарипова. Меня очень удивил тот факт, что на него не обратили внимания в тренерском штабе сборной России. Сложно спорить с тем, что на данный момент Эмиль – сильнейший в стране, о чем доказал блестяще проведенный плей-офф с его стороны. Но в сборной будто бы этого не заметили. Как же так?

Я вообще считаю, что Василию Кошечкину могли дать отдохнуть. Он съездил на Олимпиаду, провел трудный сезон в "Металлурге", зачем его везти на чемпионат мира? Игорь Шестеркин и Илья Сорокин – наши молодые таланты, но объективно Гарипов сейчас сильнее их обоих. Не надо забывать, что Татарстан – это тоже Россия. На татарстанский хоккей можно и нужно обращать внимание. Не зря КХЛ решила провести там Неделю звезд хоккея.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать нашей сборной и молодому тренерскому штабу во главе с Ильей Воробьевым удачи на предстоящем этапе Евротура, а затем и на чемпионате мира в Дании. Главное – сделать выводы из ошибок, допущенных на Чешских играх, где мы проиграли все три матча», — приводит слова Назарова «Чемпионат».