Анисимов вызван в сборную России

Форвард клуба НХЛполучил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в Дании.

Об этом сообщает официальный Twitter ФХР.

«Анисимов нужен нам на чемпионате мира, как видите, у нас не так все оптимально по составу, много больных и травмированных. Не так все просто, есть выжатые ребята. Нам любая помощь не помешает сейчас. Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы», — сказал наставник российской сборной Илья Воробьев, передает «Р-Спорт».

Напомним, «Чикаго» не сумел пробиться в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате 29-летний Анисимов принял участие в 72 матчах, набрав 31 (20+11) очко

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Соперниками сборной России по группе А станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.