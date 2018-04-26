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    Анисимов вызван в сборную России

    Чикаго Блэкхоукс НХЛ Сборная России Чемпионат мира по хоккею
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    Артем Анисимов
    На фото:Артем Анисимов
    Форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в Дании.

    Об этом сообщает официальный Twitter ФХР.

    «Анисимов нужен нам на чемпионате мира, как видите, у нас не так все оптимально по составу, много больных и травмированных. Не так все просто, есть выжатые ребята. Нам любая помощь не помешает сейчас. Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы», — сказал наставник российской сборной Илья Воробьев, передает «Р-Спорт».

    Напомним, «Чикаго» не сумел пробиться в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате 29-летний Анисимов принял участие в 72 матчах, набрав 31 (20+11) очко

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Соперниками сборной России по группе А станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

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