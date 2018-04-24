Панарин может пропустить чемпионат мира

Нападающий «Коламбуса», скорее всего, не поедет на чемпионат мира, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока.

Врачи клуба пока не дали россиянин разрешения на участие в мировом первенстве. По ходу плей-офф 26-летний Панарин получил травму колена.

В текущем сезоне на счету форварда «Джекетс» 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+23». В 6 играх плей-офф он набрал 7 (2+5) очков при «-4».

Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в группе А в Копенгагене. Соперниками россиян станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.