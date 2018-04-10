СМИ: Воробьев сменит Знарка на посту главного тренера СКА

Главный тренерпокинет пост главного тренера петербургского

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером СКА станет Илья Воробьев.

Напомним, 55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина-2017, однако в нынешнем сезоне не сумел повторить с командой этот успех. В финале Западной конференции СКА уступил ЦСКА со счетом 2:4.

На счету Знарка также два титула победителя Кубка Гагарина вместе с московским «Динамо».

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43-летний Воробьев в ноябре прошлого года был уволен из магнитогорского «Металлурга». В ходе тренерской карьеры он приводил «Магнитку» в победе в Кубке Гагарина в 2016 году.