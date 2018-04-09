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    Юдин: Возраст Ковальчука — идеальный для переезда в НХЛ

    КХЛ СКА НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
    По информации СМИ, российский форвард СКА Илья Ковальчук уже достиг предварительной договоренности с «Рейнджерс», а подписание контракта состоится в июле, когда откроется рынок свободным агентов НХЛ.

    «Не ожидал, что Ковальчук уедет из КХЛ. Думал, он остался у нас насовсем. Понимаете, Илья — медийное лицо. Его узнают во всем мире, от Японии до Америки, как Женю Плющенко или Федора Емельяненко. Их знают даже в Африке. С уходом Ковальчука КХЛ многое потеряла», — цитирует Юдина «Спорт День за Днем».

    «Ковальчуку уже 34 года? Если человек — звезда, то для него это самый идеальный возраст. Именно в 34 года можно выстрелить. Сейчас он все умеет, бежит быстрее молодых. НХЛ как раз для него. К тому же Илья не в первый раз открывает эти двери для себя. Честно говоря, думал, что его не отпустят из России».

    «Ему там легче играть, чем в КХЛ. Бросок, щелчок, меньше площадка, куча отскоков, закрывают вратаря — это все то что нужно для голеадора».

    В нынешнем сезоне Ковальчук выиграл регулярку КХЛ в составе СКА, набрав 63 (31+32) очка.

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