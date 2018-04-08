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    ЦСКА одержал победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

    КХЛ ЦСКА СКА
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    ЦСКА — СКА
    На фото:ЦСКА — СКА
    Московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ одержал победу над питерским СКА в овертайме со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

    Уже в стартовые пять минут СКА дважды поразил ворота соперника — отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

    Голкипер ЦСКА Илья Сорокин ошибся, пропустив два гола после двух бросков, и был заменён на Ларса Юханссона.

    Во втором периоде Никита Нестеров отквитал одну шайбу, а за три с половиной минуты до окончания основного времени Михаил Григоренко сравнял счёт. Он же принёс успех москвичам в овертайме.

    ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал, где сыграет против «Ак Барса».

    Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал
    ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Гусев — 7, 1:33 — 0:1. Ковальчук — 6 (Херсли, Гавриков), 4:09 — 0:2. Нестеров — 1 (Шумаков, Шалунов), 35:19 — 1:2. Григоренко — 8 (Попов), 56:23 — 2:2. Григоренко — 9 (Попов, Петров), 69:35 — 3:2.Вратари: Сорокин (Юханссон, 4:09) — Коскинен.Броски: 32 (10+12+4+6) — 35 (10+13+10+2).Штраф: 14 — 10.
    Выйдет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина в шестом матче серии?ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля
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