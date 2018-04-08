ЦСКА одержал победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Московскийв шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ одержал победу над питерскимв овертайме со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Уже в стартовые пять минут СКА дважды поразил ворота соперника — отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин ошибся, пропустив два гола после двух бросков, и был заменён на Ларса Юханссона.

Во втором периоде Никита Нестеров отквитал одну шайбу, а за три с половиной минуты до окончания основного времени Михаил Григоренко сравнял счёт. Он же принёс успех москвичам в овертайме.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал, где сыграет против «Ак Барса».