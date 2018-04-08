ЦСКА одержал победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Уже в стартовые пять минут СКА дважды поразил ворота соперника — отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин ошибся, пропустив два гола после двух бросков, и был заменён на Ларса Юханссона.
Во втором периоде Никита Нестеров отквитал одну шайбу, а за три с половиной минуты до окончания основного времени Михаил Григоренко сравнял счёт. Он же принёс успех москвичам в овертайме.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал, где сыграет против «Ак Барса».
Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал
ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гусев — 7, 1:33 — 0:1. Ковальчук — 6 (Херсли, Гавриков), 4:09 — 0:2. Нестеров — 1 (Шумаков, Шалунов), 35:19 — 1:2. Григоренко — 8 (Попов), 56:23 — 2:2. Григоренко — 9 (Попов, Петров), 69:35 — 3:2.Вратари: Сорокин (Юханссон, 4:09) — Коскинен.Броски: 32 (10+12+4+6) — 35 (10+13+10+2).Штраф: 14 — 10.