Калашников остается в «Северстали»

Защитник «Северстали»подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба череповчан. Соглашение рассчитано на два года.

Минувший сезон стал для 26-летнего защитника третьим в череповецком клубе. Он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности 0.

Помимо «Северстали» 26-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Авангард», «Нефтехимик», «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо».