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    Калашников остается в «Северстали»

    КХЛ Северсталь
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    Станислав Калашников
    На фото:Станислав Калашников
    Защитник «Северстали» Станислав Калашников подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба череповчан. Соглашение рассчитано на два года.

    Минувший сезон стал для 26-летнего защитника третьим в череповецком клубе. Он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности 0.

    Помимо «Северстали» 26-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Авангард», «Нефтехимик», «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо».


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