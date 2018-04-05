Минувший сезон стал для 26-летнего защитника третьим в череповецком клубе. Он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности 0.
Помимо «Северстали» 26-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Авангард», «Нефтехимик», «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо».
Станислав КАЛАШНИКОВ остается в "Северстали"— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.
ХК "Северсталь" перезаключил контракт с защитником Станиславом Калашниковым. Соглашение рассчитано на два года.
В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0». pic.twitter.com/ZuqrO5qAMN