Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации, сбились на беготню

Нападающий «Трактора»считает, что его команда достойно провела первый матч финала Восточной конференции с(1:2).

Форвард допускает, что на результат повлияло большое количество удалений – 8 минут.

«Не хватило концентрации в третьем периоде, нужно было больше атаковать, мы же сбились на беготню и пропустили атаки.

Не сказал бы, что мы подсели в конце матча. Достойно сыграли, но не хватило концентрации, вроде выстояли "три на пять"... Много удалений было, может это сказалось», – цитирует пресс-служба КХЛ Якуценю.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры – 17.00 по московскому времени.