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    Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации, сбились на беготню

    Трактор Ак Барс КХЛ
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    Максим Якуценя
    На фото:Максим Якуценя
    Нападающий «Трактора» Максим Якуценя считает, что его команда достойно провела первый матч финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2).

    Форвард допускает, что на результат повлияло большое количество удалений – 8 минут.

    «Не хватило концентрации в третьем периоде, нужно было больше атаковать, мы же сбились на беготню и пропустили атаки.

    Не сказал бы, что мы подсели в конце матча. Достойно сыграли, но не хватило концентрации, вроде выстояли "три на пять"... Много удалений было, может это сказалось», – цитирует пресс-служба КХЛ Якуценю.

    Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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