«Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока

В составе победителей отличились Станислав Галиев и Джастин Азеведу. За гостей шайбу забросил Рикард Йюнге.
Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры — 17.00 по московскому времени.
Последующие игры серии запланированы на 3, 4, 5, 6 и 7 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).
«Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» — в семи.
«Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» — 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.
Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Гюнге — 6 (Виделль), 25:44 — 0:1. Галиев — 7 (Манухов, Косов), 51:00 — 1:1. Азеведо — 6 (Марков, Ландер), 53:44 — 2:1.Вратари: Гарипов — Францоуз (58:03).Броски: 43 (13+11+19) — 23 (6+9+8).Штраф: 4 — 8.