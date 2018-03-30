ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока

    КХЛ Ак Барс Трактор
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Ак Барс» — «Трактор»
    На фото:«Ак Барс» — «Трактор»
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (2:1) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

    В составе победителей отличились Станислав Галиев и Джастин Азеведу. За гостей шайбу забросил Рикард Йюнге.

    Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры — 17.00 по московскому времени.

    Последующие игры серии запланированы на 3, 4, 5, 6 и 7 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).

    «Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» — в семи.

    «Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» — 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.

    Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Гюнге — 6 (Виделль), 25:44 — 0:1. Галиев — 7 (Манухов, Косов), 51:00 — 1:1. Азеведо — 6 (Марков, Ландер), 53:44 — 2:1.Вратари: Гарипов — Францоуз (58:03).Броски: 43 (13+11+19) — 23 (6+9+8).Штраф: 4 — 8.
    «Ак Барс» обыграет «Трактор» в первом матче финала Востока«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 30 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • КХЛ. «Ак Барс» прошел «Магнитку», «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 23 марта
    •
  • 28/03
    • Матч звезд КХЛ в 2019 году пройдет в Казани
  • 27/03
    • «Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел в финал Восточной конференции
  • 25/03
    • «Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
  • 23/03
    • «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
  • Итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги
    •
  • Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Рубин» реванш в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • 1,77
    •
  • Идеальный клиент для Поветкина
  • Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Прогноз и ставки на боксерский бой 31 марта
  • 1,14
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 22:10
    • Гатиятулин: Непростой матч, что-то получилось, а что-то нет
  • 19:18
    • Брагин назвал расширенный состав «молодежки» на Турнир четырех наций
  • 16:52
    • «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
  • «Аризона» и «Сент-Луис» не должны забросить много шайб
  • «Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,83Послезавтра в 04:00
  • «Нэшвилл» и «Баффало» могут начать матч осторожно
  • «Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 2,21Послезавтра в 03:00
  • «Нью-Джерси» должен обыграть «Айлендерс»
  • «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,52Послезавтра в 02:00
  • «Каролина» может прервать серию неудач в играх с «Рейнджерс»
  • «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
    • 1,96Послезавтра в 02:00
  • «Детройт» против «Оттавы». Кто победит в матче аутсайдеров Востока?
  • «Детройт» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Завтра в 21:00
  • «Флорида» и «Бостон» начнут матч осторожно
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 2,09Завтра в 20:00
  • СКА сравняет счет в серии с ЦСКА
  • СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 31 марта
    • 1,52Завтра в 17:00
  • 10:02
    • Малкин считает Макдэвида «сумасшедшим»
  • 09:48
    • Овечкин: Устали, что «Вашингтон» считают неспособным добиться успеха в плей-офф
  • НХЛ. «Вашингтон» и «Торонто» вышли в плей-офф
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
    • 09:08
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    • 01:58
  • 23:37
    • Никитин: Было желание ребят победить и вера в себя
  • 29/03
    • Медведев: Шипачев просто не попал в состав
  • 29/03
    • Киселевич: Против СКА не получается засушивать игру
  • 29/03
    • СКА допустил несвойственные ошибки, признал Знарок
  • 29/03
    • ЦСКА начал с победы над СКА финальную серию Запада
  • «Вегас» и «Сент-Луис» не забросят много шайб
  • «Вегас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 1,95Завтра в 05:30
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон