«Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока

Казанскийодержал домашнюю победу над челябинским(2:1) в первом матче финальной серии Восточной конференции.

В составе победителей отличились Станислав Галиев и Джастин Азеведу. За гостей шайбу забросил Рикард Йюнге.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры — 17.00 по московскому времени.

Последующие игры серии запланированы на 3, 4, 5, 6 и 7 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).

«Трактор» на пути к финалу конференции обыграл «Нефтехимик» в пяти матчах и «Салават Юлаев» — в семи.

«Ак Барс» в первом раунде справился с «Амуром» — 4-1, а затем обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.