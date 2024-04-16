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    «Боруссия» Д одолела «Атлетико» и вышла в полуфинал ЛЧ

    «Боруссия» Д — «Атлетико»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Боруссия» Д одержал победу над «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д

    В 1-м тайме «шмели» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Юлиан Брандт на 34-й минуте отлично попал в левый угол ворот и открыл счет в матче. Спустя всего 5 минут защитник «Боруссии» Ян Матсен благодаря индивидуальным действиям удвоил преимущество своей команды — 2:0.

    Во 2-м тайме «Атлетико» сумел совершить камбэк. Сначала на 49-й минуте защитник «шмелей» Матс Хуммельс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. На 64-й минуте нападающий «Атлетико» Анхель Корреа попал точно под перекладину.

    После этого «Боруссия» сумела забить еще 2 гола. На 71-й минуте нападающий команды Никлас Фюллькруг ударом головой вновь вывел свою команду вперед — 3:2.

    Спустя всего 3 минуты полузащитник «шмелей» Марсель Забитцер подобрал мяч в чужой штрафной и отправил его в правый угол ворот — 4:2.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Боруссия Д — Атлетико 4:2
    Голы: 1:0 Юлиан Брандт (34'), 2:0 Ян Матсен (39'), 2:1 Матс Хуммельс (автогол) (49'), 2:2 Анхель Корреа (64'), 3:2 Никлас Фуллкруг (71'), 4:2 Марсель Забитцер (74') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Эмре Джан, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 66'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо (Салих Озкан, 86'), Юлиан Брандт (Марко Ройс, 90'), Никлас Фуллкруг Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта (Родриго Рикельме, 46'), Науэль Молина (Пабло Барриос, 46'), Марио Эрмосо, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 84'), Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Альваро Мората (Анхель Корреа, 46'), Антуан Гризманн, Хосе Хименес Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (30'), Юлиан Рюэрсон (43'), Марио Эрмосо (45 + 1')

    По сумме 2-х встреч «Боруссия» Д вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1:2, 4:2).

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