«Боруссия» Д — «Атлетико»: счет матча 4:2, обзор голов

В 1-м тайме «шмели» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Юлиан Брандт на 34-й минуте отлично попал в левый угол ворот и открыл счет в матче. Спустя всего 5 минут защитник «Боруссии» Ян Матсен благодаря индивидуальным действиям удвоил преимущество своей команды — 2:0.
Во 2-м тайме «Атлетико» сумел совершить камбэк. Сначала на 49-й минуте защитник «шмелей» Матс Хуммельс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. На 64-й минуте нападающий «Атлетико» Анхель Корреа попал точно под перекладину.
После этого «Боруссия» сумела забить еще 2 гола. На 71-й минуте нападающий команды Никлас Фюллькруг ударом головой вновь вывел свою команду вперед — 3:2.
Спустя всего 3 минуты полузащитник «шмелей» Марсель Забитцер подобрал мяч в чужой штрафной и отправил его в правый угол ворот — 4:2.
По сумме 2-х встреч «Боруссия» Д вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1:2, 4:2).