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    Джамал МусиалаТрансферный дайджест. 9-15 апреля
  • 19:17
    • «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»
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    «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»

    «Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Нк Автомобилист
    В финал плей-офф Кубка Гагарина вышел магнитогорский «Металлург».

    Шайба Дениса Зернова вывела «Металлург» в финал
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    Шайба Дениса Зернова вывела «Металлург» в финал

    В седьмом матче серии он победил на своем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:2.

    На девятой минуте счет открыл нападающий хозяев Дмитрий Силантьев с передачи Романа Карцерова.

    Через шесть минут преимущество «Металлурга» увеличил Данила Юров, ему ассистировали Роман Канцеров и Егор Яковлев.

    В конце первого периода усилиями Максима Денежкина гости сократили отставание в счете.

    В начале второй 20-минутки хозяева снова вышли вперед с разницей в две шайбы, точный бросок с передачи Дмитрия Силантьева нанес Денис Зернов.

    «Автомобилист» ответил лишь шайбой Максима Денежкина, который оформил дубль. На большее сил у команды не хватило.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Седьмой матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Силантьев — 4 (Канцеров), 8:40 — 1:0. Юров — 6 (Канцеров, Яковлев), 14:19 — 2:0. Денежкин — 1 (Зборовский), 19:53 — 2:1. Зернов — 10 (Силантьев), 23:52 — 3:1. Денежкин — 2 (Романцев), 24:14 — 3:2Вратари: Набоков — ГалкинБроски: 33 (14+13+6) — 22 (2+16+4)Штраф: 6 — 8Счет в серии: 4-3

    В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом», который победил со счетом 4:0 «Трактор».

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