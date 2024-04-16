«Барселона» — ПСЖ: счет матча 1:4, обзор голов

разгромил(4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый и единственный гол «сине-гранатовые» забили на 12-й минуте. Нападающий «Барселоны» Рафинья нанес сильный удар в нижний угол ворот — 1:0.

Гости сумели сравнять счет на 40-й минуте встречи. Нападающий команды Усман Дембеле попал точно в девятку ворот соперника.

На 54-й минуте полузащитник ПСЖ Витинья решил пробить из-за пределов штрафной соперника и не прогадал, мяч оказался в воротах — 2:1.

Спустя всего 7 минут арбитр назначил пенальти в ворота «Барселоны». Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Точку в этом матче поставил все тот же Мбаппе на 89-й минуте. Форвард отправил мяч в ворота ударом со средней дистанции.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Барселона — ПСЖ 1:4 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (12'), 1:1 Усман Дембеле (40'), 1:2 Витор Феррейра (54'), 1:3 Килиан Мбаппе (пенальти) (61'), 1:4 Килиан Мбаппе (89') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Жоау Канселу (Жоау Фелиш, 82'), Илкай Гюндоган, Френки де Йонг (Фермин Лопес, 83'), Педри (Ферран Торрес, 61'), Ламин Ямал (Иньиго Мартинес, 34'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Лукас Эрнандес, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 88'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Марко Асенсио, 77'), Уоррен Заир-Эмери (Мануэль Угарте, 80'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 77'), Килиан Мбаппе Предупреждения: Иньиго Мартинес (40'), Килиан Мбаппе (40'), Фабиан Руис (45 + 1'), Роберт Левандовски (50'), Маркос Маркиньос (62'), Илкай Гюндоган (64'), Джанлуиджи Доннарумма (87'), Рафаэл Диас (90 + 7'), Фермин Лопес (90 + 8') Удаления: Рональд Араухо (29'), Xavi Hernandez (56')

По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».